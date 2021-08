Man kookt op dak rijdende auto

Op sociale media gaat een video viraal van een man die op het dak van een rijdende auto kookt.De man stoorde zich niet aan voorbijgangers die hem aanstaarden en zich afvroegen waarmee hij bezig was.Het is niet duidelijk of de man door de politie is gearresteerd of in welk land het voorval zich afspeelde.