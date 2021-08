24 familieleden komen tragisch om het leven na inname kunstmest in plaats van zout

24 leden van dezelfde familie zijn overleden na het nuttigen van een vergiftigde maaltijd.



Een familie in Nigeria consumeerde maandag per ongeluk kunstmeststof dat eruit zag als zout tijdens het bereiden van eten.



Medisch personeel in het Afrikaanse land heeft tevergeefs geprobeerd om het leven van de slachtoffers te redden.



Twee familieleden die het eten alleen proefden, worden nu behandeld in een ziekenhuis, meldt FoM.

Reacties

17-08-2021 08:31:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.257

OTindex: 27.539

Dan moet er lijkt me een flinke schep van die verneukpoep door het eten gezeten hebben. Dat ze het niet geproefd hebben.

17-08-2021 08:47:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.180

OTindex: 85.892

Het moet daar wel een chaos in de keuken zijn, als de kunstmest in het keukenkastje opgeborgen ligt.

17-08-2021 09:04:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.257

OTindex: 27.539

@Mamsie : Jij wilt niet weten hoe (sommige) keukentjes daar in Nigeria eruit zien.

17-08-2021 09:12:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.180

OTindex: 85.892

@Emmo : Ik kan me er iets bij voorstellen. Er lopen daar tenslotte géén Hollandse huisvrouwen te kokkerellen.

17-08-2021 09:17:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.921

OTindex: 7.403

Een reden te meer om bij het koken slechts uiterst spaarzaam gebruik te maken van zout.

17-08-2021 09:39:16 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.956

OTindex: 3.550

Ik weet niet welke kunstmest ze daar gebruiken maar deze lijkt meer op een bestrijdingsmiddel in plaats van op mest.

17-08-2021 10:14:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.728

OTindex: 20.613

@Grouse : Inderdaad, pokon drinken is niet gezond, maar je moet er veel van binnen krijgen voor dit echt dood tot gevolg heeft. Ik weet niet wat voor gif hierin gezeten heeft, maar gewoon kunstmest was het niet. Andere krantenberichten vermelden dat 2 vrouwen die het eten alleen geproefd hadden het wel overleefd hebben maar wel in het ziekenhuis worden behandeld. Als je van zulke lage doses al ernstig ziek wordt dan moet het heel akelig spul zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: