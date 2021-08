Russische miljonair schiet man dood die hij aanzag voor beer

Een Russische miljonair en politicus heeft in het oosten van Rusland een man uit zijn dorp doodgeschoten. De man wilde een bruine beer verjagen die de lokale bevolking bedreigde, maar schoot daarbij op het verkeerde doelwit.



De schietpartij vond plaats op 2 augustus in de buurt van een vuilnisbelt in Ozernovsky, een dorp in het oosten van Rusland.



De schutter is de 55-jarige Igor Redkin, een van de rijkste ambtenaren van Rusland en voormalig lid van de partij Verenigd Rusland. Tegen lokale media vertelt hij zijn verhaal.



"Ik hoorde dat er 's avonds een beer op de vuilnisbelt ronddwaalde, waar de lokale bewoners last van konden hebben. Ik pakte een pistool en besloot hem weg te jagen", zegt Redkin.



"Ik schoot op de beer in de schemering. Later hoorde ik dat ongeveer rond dezelfde tijd een bewoner gewond was geraakt en later is overleden in het ziekenhuis."



Het slachtoffer is een 30-jarige man. Vorige week is een strafzaak tegen Redkin geopend. Hij schortte tegelijkertijd zijn lidmaatschap van de partij Verenigd Rusland op en trok zijn herverkiezingscampagne van volgende maand in.

Reacties

16-08-2021 16:24:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.248

OTindex: 27.538

Nou heb ik maar zeer beperkt verstand van die knaldingen. Maar als ik goed begrepen heb moet je toch aardig dichtbij komen om zelfs maar een schuurdeur te raken.

Dus òf de schutter is zodanig dichtbij geweest dat hij zijn doel had moeten herkennen, òf hij is in het wilde weg aan het knallen geweest.

Beide opties vind ik laakbaar.

