Amerikaanse politie rukt uit voor woningbezichtiging door zwarte makelaar

Een makelaar en een mogelijke koper die in de Amerikaanse staat Michigan een huis bekeken, werden deze week binnen vijf minuten door agenten met getrokken pistolen naar buiten gedwongen en in de handboeien geslagen. De makelaar en de potentiële koper denken wel te weten waarom: ze zijn allebei zwart.



Tegen Amerikaanse media doet makelaar Eric Brown zijn verhaal. De bezichtiging was nog maar net begonnen of zijn klant meldde dat het huis werd omsingeld door gewapende agenten. Brown probeerde door het raam de agenten tot bezinning te brengen door te vertellen wat er aan de hand was.



Maar het enige wat hij te horen kreeg was dat ze één voor één naar buiten moesten komen, met hun handen boven hun hoofd. Terwijl ze dat deden werden ze voortdurend onder schot gehouden, totdat ze geboeid waren, ook de 15-jarige zoon van de mogelijke koper, die mee was met de bezichtiging.



Pas toen ze allemaal in de boeien waren geslagen, begonnen de agenten pas te luisteren naar Browns verhaal. Toen hij zijn papieren als beëdigd makelaar liet zien, maakten de agenten snel excuses. Maar het kwaad was al geschied.



Brown is ervan overtuigd dat de agenten veel minder agressief hadden gereageerd als hij en zijn klant een andere huiskleur had gehad. "Ben ik voortaan automatisch de crimineel als iemand in een opwelling even de politie belt?"



Het verhaal van Brown past in ieder geval in een trend van etnisch profileren, waar de Amerikaanse politie geregeld van beschuldigd wordt. Maar ook in Nederland komt dit voor



De politie bevestigt het incident, en zegt dat de agenten volledig volgens protocol hebben gehandeld en dat de huidskleur van de mannen geen rol speelde. De agenten waren afgekomen op de melding van een buurman, die het alarmnummer had gebeld omdat er volgens hem werd ingebroken.

