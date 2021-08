Slaperige man slikt per ongeluk tandenborstel door tijdens het poetsen

Een man moest een gecompliceerde operatie ondergaan om een tandenborstel van 15 cm uit zijn maag te verwijderen, nadat hij het per ongeluk had ingeslikt tijdens het poetsen.



Dat moest volgens de doctoren in China ook zo snel mogelijk gebeuren, in elk geval binnen 24 uur.



De mogelijke gevolgen als een tandenborstel het hele maag-, en darmstelsel door moet, zijn volgens artsen niet te overzien.



De man beweerde dat hij altijd voor het ontbijt zijn tanden poetst, maar dat hij op de desbetreffende dag extra slaperig was toen hij zijn ochtendroutine uitvoerde.



Naar eigen zeggen probeerde hij zijn kiezen goed te poetsen toen de borstel uit zijn handen glipte en hij hem doorslikte.



Het lukte het hem om zelf te rijden naar het ziekenhuis, waar artsen met spoed een operatie verrichtten om de tandenborstel te verwijderen, schrijft Oddity Central.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: