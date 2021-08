Man tikt twee keer op beeldscherm Tesla, waarna er 12.000 euro van zijn rekening wordt gehaald

Volgens een Tesla-eigenaar is automatisch meer dan 14.000 dollar (11.800 euro) van zijn creditcard afgeschreven, nadat iemand per ongeluk op de Autopilot had geklikt en zo rijhulpmiddelen kocht.



Dominic Preuss, directeur productmanagement bij Google, klaagde eind vorige week op Twitter dat er ruim 14.000 dollar in rekening was gebracht nadat zijn schoonvader - die zijn auto had geleend - zich per ongeluk had aangemeld voor de geavanceerde rijhulpmiddelen van Tesla.



De Tesla-eigenaar schreef dat ‘als je tweemaal op het beeldscherm dubbelklikt en per ongeluk de Autopilot in de Model 3 inschakelt, Tesla je automatisch 14.100 dollar in rekening brengt als je de Autopilot niet eerder hebt gekocht'. In een latere tweet onthult Preuss dat hij voor zowel Autopilot als ‘Full Self-Driving Capability’ werd aangeslagen, twee geavanceerde rijhulpmiddelen.



Preuss meldt dat er geen wachtwoordvragen waren noch bevestigingen via zijn creditcard. Hoewel niet zeker is of Preuss’ schoonvader inderdaad alleen maar twee keer dubbelklikte, blijft het vreemd dat de aanschaf per ongeluk kan plaatsvinden. De eigenaar kon naar eigen zeggen uiteindelijk de aankoop ongedaan maken vanuit zijn infotainmentsysteem door naar het menu ‘upgrades beheren’ te gaan. Het bedrag is inmiddels teruggestort op zijn creditcard.



Onder zijn tweets is een flinke strijd ontstaan tussen mensen die pro-Tesla zijn en tegenstanders. Velen beschuldigen Preuss van leugens, anderen zien in Elon Musk een oplichter die mensen geld probeert af te troggelen met dit soort ‘trucs’. Carscoops heeft geprobeerd om een reactie van Tesla te krijgen, maar dat bedrijf heeft zijn pr-afdeling opgeheven in de VS. Nederlandse consumenten kunnen een onbedoelde aanschaf altijd binnen 14 dagen ongedaan maken.

Reacties

07-08-2021 18:16:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.075

OTindex: 27.534

Quote:

Velen beschuldigen Preuss van leugens, anderen zien in Elon Musk een oplichter die mensen geld probeert af te troggelen met dit soort ‘trucs’. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Waarschijnlijk is het systeem opgezet om dit soort aanschaffen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Waarschijnlijk té gemakkelijk, maar dat soort zaken is niet echt ongebruikelijk.

Al vind ik het wel apart dat dit soort sommen zonder enige controle zomaar afgeschreven worden. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Waarschijnlijk is het systeem opgezet om dit soort aanschaffen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Waarschijnlijk té gemakkelijk, maar dat soort zaken is niet echt ongebruikelijk.Al vind ik het wel apart dat dit soort sommen zonder enige controle zomaar afgeschreven worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: