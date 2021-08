Poes Delphi na veel wrikken uit motorruimte auto gered

Poes Delphi is aan het bijkomen van een hachelijk avontuur. Ze was zondag ontsnapt bij het gezin dat op haar paste tijdens de vakantie. Delphi - normaal een binnenkat - ontsnapte uit het huis aan de Statehof in Emmeloord en kroop in de motorruimte van een geparkeerde auto. Eenmaal onder de motorkap van de auto, bleek het een lastige zaak om het huisdier te bevrijden."Ik was bij mijn opa en hij past op de kat van mijn nicht die in het buitenland zit", vertelt Lianne Mol. "Toen bleek de kat ineens buiten te lopen. Ik ben er achteraan gegaan en toen zag ik Delphi onder een auto kruipen."Omdat Lianne Mol vrijwilliger is bij de stichting Dierenambulance Witte Gerrit in Emmeloord, belde zij haar collega's. Die hebben allereerst geprobeerd om Delphi te bevrijden uit haar benarde positie, maar dat bleek niet mogelijk. De auto moest daarom deels uit elkaar worden gehaald.De ANWB en de brandweer zijn vervolgens ingeschakeld om soelaas te bieden. De medewerker van de ANWB heeft de banden van de auto afgeschroefd en een wielkast losgehaald.Ook via die opening lukte het niet om Delphi te bevrijden. Om te voorkomen dat de hele auto uit elkaar gehaald moest worden, zijn sardientjes ingezet. Delphi had geen honger, en dus liep ook dit plan op niets uit. Aan de onderkant van de auto leek de brandweer in de eerste instantie toch succes te hebben. Maar ook dat bleek een deceptie. De poes trok zich uit angst terug en zat opnieuw vast in de motorruimte.Uiteindelijk is een plan bedacht, maar dat was er wel eentje met risico's. Om Delphi te bevrijden moest de auto naar de garage, waar het voertuig verder gedemonteerd kon worden. De Citro├źn is op een oplegger getakeld. De angst was dat Delphi tijdens het vervoer zou ontsnappen, maar het beestje bleef keurig zitten.Uiteindelijk is de auto in garage Den Boer op de brug gezet. Een medewerker heeft zijn zondagavond opgeofferd om bij de actie te assisteren. De monteur en een medewerker van de dierenambulance konden na veel trekken en wrikken de poes vrij krijgen. Delphi is er ongeschonden vanaf gekomen, en dat geldt ook voor de auto."Ik heb wel een paar keer gedacht, ik hoop dat ze hier goed uitkomt. De mannen van de brandweer en de monteurs hebben het goed gedaan en daar zijn we heel dankbaar voor", aldus Lianne. Het oppasgezin zorgt er in het vervolg goed voor dat de deuren en ramen gesloten zijn.