Voorbijganger betrapt politieagenten op geslachtsgemeenschap in auto en riskeert een gevangenisstraf van zes jaar

Twee politieagenten zijn ontslagen nadat ze waren gefilmd door een voorbijganger terwijl ze de liefde bedreven in een politieauto.



In de video staan de agenten afgebeeld die druk bezig waren met de daad en niet eens doorhadden dat ze werden gefilmd door een voorbijganger.



De overheidsambtenaren uit Mexico hadden slechts hun politiehemd nog aan.



In een verklaring zei het politiebureau van Ecatepec dat de twee politieagenten in kwestie zijn ontslagen.



De persoon die de video online plaatste riskeert een maximale celstraf van 6 jaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: