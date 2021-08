Dronken man breekt in huis gezin, braakt op de vloer en poept in waterkoker

De dronken inbreker had verrassingen achtergelaten in de keuken van een Amerikaanse familie en liet braaksel op de vloer en ontlasting in de waterkoker, meldt Oddely.



De bewoner schreef op sociale media: “In het weekend liet mijn man onze voordeur open nadat ik al naar bed was.”



“Zondagochtend om 5.00 uur ging mijn dochter naar beneden om tv te kijken, maar kwam onmiddellijk terug naar boven en zei dat er een man beneden op de bank lag te slapen. Ik vertelde m’n dochter dat ze slaapdronken was en ze het zich inbeeldde.”



De vrouw zegt verder dat ze een paar uur erna naar beneden ging om het ontbijt klaar te maken en ontdekte inderdaad een man op de bank die tegen zichzelf sprak.



Ze zei ook dat ze fecaliën ontdekte in haar waterkoker en braaksel op de keukenvloer.



Het is niet duidelijk hoe het gezin de man uit het huis kreeg en of de politie werd ingeschakeld.

03-08-2021 21:43:38 Mamsie

Quote:

braakt op de vloer en poept in waterkoker



Dat was dus een inbraker.



Dat was dus een inbraker.

03-08-2021 23:25:46 Emmo

Toch een beetje onvoorzichtig om de deur open te laten als je slaapt.



Ik vermoed dat de betrokken waterkoker bij het grofvuil is beland. @Mamsie : En wel een nachtinbraker.Toch een beetje onvoorzichtig om de deur open te laten als je slaapt.Ik vermoed dat de betrokken waterkoker bij het grofvuil is beland.

03-08-2021 23:43:56 Emmo

@Grouse : Eenmaal goed gesteriliseerd kan het objectief geen kwaad, natuurlijk. Maar ook ik zou er toch enige irreële gevoelens bij koesteren.

