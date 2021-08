Jongens bergen aangespoelde boot: eigenaar gezocht

Een vriendengroep van vijf 18-jarige jongens is op zoek naar de eigenaar van zeilboot 'Lizzy', gevonden in Beesel. De boot is door het hoogwater weggespoeld en de jongens hebben het vaartuig over water en land gesjouwd om het veilig te stellen.De vrienden ontdekten de boot toen zij in het dorp meehielpen met zandzakken weghalen na het hoogwater.De boot was aangespoeld op een klein eilandje in de dode Maasarm bij Rijkel. "Hij was nog in goede staat. In de boot lagen kleding, een gereedschapskist en andere persoonlijke spullen", vertelt Martin Simons, een van de vrienden. "We zijn een vriendengroep met vaak impulsieve idee├źn. Al snel was er een plan om de boot te bergen en terug te geven aan de eigenaar."En dus stapten de jongens in een rubberbootje om het eilandje te verkennen. De bijbehorende trailer van de boot was bedolven onder een grote boomstronk. "We hebben de trailer uitgegraven, de bootmast gedemonteerd en alles netjes op de boot gelegd." Toen kwam de volgende opgave; de boot in het water krijgen. "Dit deden we met vijf man op volle kracht, anders was het niet gelukt. Het was echt een euforisch moment toen de boot uiteindelijk het water in gleed", vertelt Martin enthousiast.Het vaartuig werd er aan de andere kant van het water weer uitgehaald. Wat volgde was een tocht van 300 meter door een hobbelig weiland met hoog gras. Met veel trekken en duwen wisten de jongens het gevaarte door het veld te slepen en zelfs over een hek te tillen. "Daarop zat ook prikkeldraad. De kist met gereedschap uit de boot kwam toen goed van pas. We hebben het prikkeldraad tijdelijk weggehaald en daarna netjes terug geplaatst", legt Martin uit.Eenmaal aangekomen bij een weg is de trailer met de boot erop aan een auto gekoppeld en vervolgens bij een vriend ondergebracht. "In totaal zijn we zo'n vier uur bezig geweest met de hele klus."Nu zijn de jongens op zoek naar de eigenaar. "Mensen hebben al zo veel schade door het hoogwater. Als je dan ook nog een boot verliest met daarop persoonlijke spullen, dan is dat natuurlijk pijnlijk", vertelt Martin. Er is een bericht op Facebook geplaatst en de jongens hebben contact gehad met de politie. "Zij denken dat de boot van jachthaven Hatenboer in Roermond komt, maar dat is nog niet zeker", vertelt Martin.