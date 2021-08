Filipijnse gewichtheffer die eerste goud pakt voor haar land, krijgt zes ton en twee huizen

Hidilyn Diaz, de Filipijnse gewichtheffer die ervoor zorgde dat haar land voor het eerst ooit olympische goud heeft gewonnen, krijgt daarvoor 600.000 dollar (510.000 euro) en twee woningen. Diaz zorgde er maandag voor dat er na 97 jaar eindelijke een einde kwam aan de grote olympische droogte.De 30-jarige gewichtsheffer ontvangt in elk geval een half miljoen euro van haar land als beloning. Ook ontvangt ze twee huizen. Een daarvan is een huurhuis in een nieuwe stadswijk in de stad Quezon. De eigenaar daarvan is de Filipijnse vastgoedmagnaat Andrew Tan. "Dit epische moment was al 97 jaar in de maak. Dit is voor Hidilyn omdat ze ons allemaal trots heeft gemaakt", liet hij weten.Diaz kreeg ook nog een ander huis van een andere Filipijnse vastgoedfirma. Ze mag kostenloos wonen in een huurappartement in een goede wijk van Manilla.Diaz deed in Tokio maandag mee in het gewichtheffen in de gewichtsklasse tot 55 kilo. Ze wist 224 kilo te heffen en was daarmee de sterkste. Ze brak in tranen uit toen duidelijk was dat ze de gouden medaille had gewonnen.De Filipijnen hebben slechts 19 atleten afgevaardigd naar de Olympische Spelen in Tokio. Ze doen daar mee aan 11 sporten.