Vrouw ziet vanop vakantie hoe huisbaas haar slaapkamer insluipt en DIT doet met haar bed

Een huisbaas die zonder aankondiging binnenkomt is nooit gepast, maar blijkbaar kan het nog erger. De Canadese Tyisha Macleod was op vakantie, maar ontdekte dankzij de bewakingscamera’s in haar huis dat ze onverwacht bezoek had gekregen van haar huisbaas.Op beelden die Tyisha deelde op TikTok is te zien hoe haar huisbaas in haar slaapkamer binnenkomt en een kussen van haar bed pakt. Vervolgens blijft de man een paar seconden voor het bed staan, terwijl hij aan het kussen ruikt. Hij legt het kussen terug, maar kijkt dan onder haar deken. Plots loopt de man snel weg, alsof hij zich betrapt voelt. In een volgende video zien we hoe een vriendin van Tyisha het huis binnenkomt en de huisbaas, die uit de slaapkamer komt, tegen het lijf loopt.Tyisha legt op TikTok uit dat hij de man confronteerde met de video’s. Hij verweerde zich door te stellen dat hij haar kat aan het zoeken was. «Ik ga verhuizen en mijn contract opzeggen», schrijft Tyisha bij het filmpje. In een volgende video voegt ze nog toe dat ze de politie heeft verwittigd en de man zal aanklagen. Het was namelijk niet de eerste keer dat haar huisbaas zonder haar toestemming binnen was gekomen terwijl ze weg was.