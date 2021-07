Californische man die vaccins bespotte op sociale media sterft aan COVID-19

De 34-jarige Stephen Harmon overleed woensdag in het Corona Regional Medical Center, ongeveer een uur ten oosten van Los Angeles.Voorafgaand aan zijn ziekenhuisopname deelde Harmon een reeks grappen op sociale media over vaccins."Ik heb 99 problemen, maar een vax is er geen", schreef hij in juni op Twitter.In een andere tweet in dezelfde maand maakte hij grapjes over de outreach-inspanningen van de regering-Biden om vaccins te pushen."Biden's huis-aan-huis vaccin 'landmeters' moeten eigenlijk JaCovid Getuigen heten. #keepmovingdork", schreef hij.Harmon was behandeld voor longontsteking en een ernstig laag zuurstofgehalte in het ziekenhuis, meldde nieuwszender KCBS-TV .Drie dagen voor zijn dood deelde Harmon dat hij aan een beademingsapparaat werd gelegd en vroeg zijn volgelingen om voor hem te bidden."Als je er geen vertrouwen in hebt dat God me kan genezen door je stomme beademingsapparaat, hou dan mijn IC-kamer uit, er is hier geen ruimte voor angst of gebrek aan geloof!" schreef hij op Twitter.De oprichter van de Hillsong Church, Brian Houston, bracht hulde aan Harmon, die lid was geweest van de congregatie van Los Angeles."Hij was een van de meest genereuze mensen die ik ken en hij had zoveel voor zich. Hij zou altijd naar onze kleinkinderen voetbalwedstrijden komen en hij zal door zoveel mensen worden gemist", schreef Houston op Instagram."Vrijwel iedereen die ziek genoeg wordt om in het ziekenhuis te worden opgenomen, is niet gevaccineerd", vertelde Friedman aan KCBS-TV.