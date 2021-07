Drugsbaron ontvlucht 12 jaar cel in Nederland, krijgt 1482 jaar in Turkije

De Nederlandse drugsbaron Çetin G. heeft spijt van zijn vlucht naar Turkije. Dat vertelt zijn advocaat tegen het AD. De drugshandelaar is in Nederland veroordeeld tot 12 jaar cel maar ontsnapte in 2016 door zijn enkelband door te knippen. Hij vluchtte naar Turkije en waande zich daar onschendbaar. Dit bleek echter onterecht: G. is nu veroordeeld tot 1482 jaar cel.



G. werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor het transporteren van 8.000 kilo cocaïne naar Ecuador. De drugs werd aangetroffen in bananendozen. Het was de op één na grootste drugsvangst ooit in Europa.



In juni 2020 deed de Turkse politie invallen in de organisatie van G. en zijn compagnon. De Nederlander wordt gezien als het kopstuk van de organisatie en wordt aangeklaagd voor het oprichten en leidinggeven aan een criminele organisatie en de handel in drugs.



Volgens de Turkse autoriteiten zouden G. en zijn bendeleden de PKK en Gülen-beweging financieren. Dit zijn groepen die door Turkse autoriteiten als terroristisch worden beschouwd. Mede dankzij de banden met de Gülen-beweging, waande de drugshandelaar zijn onschendbaar. Dit omdat leden van deze beweging waren geïnfiltreerd in verschillend bestuurslagen van de Turkse overheid.



1482 jaar is natuurlijk langer dan een mensenleven. De reden dat de Turkse rechtbank deze straf oplegt, is omdat in Turkije alle misdrijven los worden veroordeeld en dan bij elkaar worden opgeteld.



De advocaat van G. vertelde tegen het AD dat de drugsbaron spijt heeft van zijn vlucht. De Schiedammer ontkent alle misdrijven van de Turkse aanklacht. «Hij zegt dat hij in Turkije helemaal geen misdrijven heeft begaan. Hij houdt van zijn thuisland en is verbaasd dat dit hem overkomt», aldus de advocaat. De advocaat pleit voor een rechtszaak in Nederland, of de Nederlandse autoriteiten hierin mee gaan is niet duidelijk.



Turkije is niet het enige land dat zulke hoge gevangenisstraffen geeft. De langste gevangenisstraf ter wereld is gegaan naar Chamoy Thipyaso. Zij werd veroordeeld omdat ze een piramidespel lanceerde in de jaren 60. Ze liet 16.000 mensen ‘aandelen kopen’, echter stak de Thaise marinier het geld in eigen zak. Dit resulteerde in 200 miljoen dollar. Thipyaso werd gepakt en kreeg een straf van 141.078 jaar, deze straf heeft ze niet uitgezeten. Na acht jaar werd ze weer vrijgelaten, vermoedelijk door haar nauwe banden met de Thaise overheid.

Reacties

30-07-2021 10:22:34 Buick

Erelid

WMRindex: 1.777

OTindex: 539

Wnplts: amsterdam



Over 1482 jaar is hij hier weer welkom. Laat hem maar lekker daar zitten.Over 1482 jaar is hij hier weer welkom.

30-07-2021 10:27:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.010

OTindex: 85.665

Quote:

1482 jaar is natuurlijk langer dan een mensenleven



Écht waar?? Wat is daar zo natuurlijk aan? 🤣 Écht waar?? Wat is daar zo natuurlijk aan? 🤣

30-07-2021 11:29:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.914

OTindex: 27.517

@Buick :

Over 1482 jaar is hij hier weer welkom. QuoteOver 1482 jaar is hij hier weer welkom. Wat mij betreft kan hij dan alsnog die 12 jaar doen. Dát zal hem leren

30-07-2021 12:16:22 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.900

OTindex: 3.508

Hij heeft geen spijt van zijn misdaden maar van het feit dat hij gepakt is.

Laat maar zitten dan.

30-07-2021 12:19:11 Ronin

Senior lid

WMRindex: 154

OTindex: 1

Hij wilde weg uit Nederland en wilde naar zijn thuisland. In mijn ogen een win-win situatie, hij zijn zin en wij zijn hem liever kwijt dan rijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: