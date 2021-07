10-jarige jongen alleen in quarantaine nadat ouders sterven aan corona

Het verhaal van een jongen uit Indonesië die wees werd nadat zijn ouders bezweken aan Covid-19, heeft de harten de wereld geraakt.De 10-jarige Vino bevindt zich nog steeds in quarantaine in het oorspronkelijke familiehuis.Volgens Coconuts stierf Vino’s moeder, de 31-jarige Lina, terwijl ze vijf maanden zwanger was.Zijn vader, de 31-jarige Kino, overleed de dag erna in hetzelfde ziekenhuis.Vino’s familieleden en buren houden hem van een afstand gezelschap, sommigen overnachten zelfs onder een geïmproviseerde tent om ervoor te zorgen dat hij niet helemaal alleen is.Volgens een oom heeft het gezelschap van andere familieleden Vino een beetje opgevrolijkt.