Vrouw organiseert nep begrafenis voor zoon om zijn vriendin te laten geloven dat hij niet meer leeft

Een moeder vertelde de vriendin van haar zoon dat hij was omgekomen bij een ongeluk en dat ze zijn begrafenis niet hoefde bij te wonen.



Enkele maanden daarna ontmoette de Zuid-Afrikaanse tot haar schrik de ‘overleden’ man in een winkelcentrum met zijn vrouw en kinderen, een tweeling.



“Terwijl ik hem recht in zijn ogen aankeek, zei hij tegen zijn vrouw: “Schat, kunnen jij en de kinderen op me wachten in de auto; ik kom zo.”



De man hield haar voor dat de andere vrouw zwanger van hem raakte en hij een leugen moest verzinnen. Het was zijn moeder die met het idee kwam om te liegen over zijn overlijden.



“Ik was in shock en wist niet wat ik moest zeggen. Hij smeekte me om met hem mee te gaan tot de auto, omdat hij geen problemen wil.



“Ik was zo dom om in te stemmen en liep met hem mee. Toen we daar kwamen, vertelde hij zijn vrouw dat hij me kent van de kerk. Hij liet me kennismaken met zijn vrouw, opende zijn portemonnee, gaf me wat geld en zei dat het leuk was om me na zo lang weer te ontmoeten. Daarna reden ze weg en lieten me staan op de parkeerplaats,” schreef de vrouw.

Reacties

29-07-2021 12:46:08 allone

Beetje dom, zou Maxima zeggen. Maar ze heeft wel netjes meegewerkt met de volgende leugen. Misschien was ze te verbaasd om iets anders te doen of zeggen.

Sorry, niet verbaasd, ze was in shock Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.Beetje dom, zou Maxima zeggen. Maar ze heeft wel netjes meegewerkt met de volgende leugen. Misschien was ze te verbaasd om iets anders te doen of zeggen.Sorry, niet verbaasd, ze was in shock

29-07-2021 13:13:10 allone

: oh ja, natuurlijk .. er staat trouwens nergens (behalve in de niet kloppende titel) dat ze een begrafenis organiseerde.. er staat alleen dat ze ZEI dat hij dood was @Emmo : oh ja, natuurlijk

29-07-2021 13:41:26 Emmo

Inderdaad een nep-begrafenis. @allone : Volgens het artikel bestond dat organiseren voornamelijk uit de melding dat de vriendin niet op de begrafenis hoefde te komen.Inderdaad een nep-begrafenis.

29-07-2021 13:54:50 MIADIA

Enkele maanden daarna Quote:

De man hield haar voor dat de andere vrouw zwanger van hem raakte en hij een leugen moest verzinnen



nu weet ik uit ervaring dat het uitbroeden van kinderen wel iets meer kost dan enkele maanden (ook al komen tweelingen vaak iets te vroeg) nu weet ik uit ervaring dat het uitbroeden van kinderen wel iets meer kost dan enkele maanden (ook al komen tweelingen vaak iets te vroeg)

29-07-2021 14:10:34 botte bijl

Quote:

Hij liet me kennismaken met zijn vrouw, opende zijn portemonnee, gaf me wat geld en zei dat het leuk was om me na zo lang weer te ontmoeten.

zijn vrouw dacht er natuurlijk niks bij zijn vrouw dacht er natuurlijk niks bij

29-07-2021 14:36:54 allone

en dat geld was om haar af te kopen?

29-07-2021 14:41:27 Linden

Ik dacht altijd “ik moet je iets vertellen, het ligt niet aan jou maar aan mij” voldeed maar weer wat bijgeleerd. Blijkbaar is tegenwoordig de norm om je begrafenis te faken.

29-07-2021 15:00:12 allone

@Linden : Als je genoeg krijgt van WMR en wilt vertrekken, dan laat je gewoon een berichtje voor ons achter dat je gestorven bent.. en dat we niet naar je begrafenis hoeven te komen

