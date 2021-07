Auto beschonken vader valt stil op oprit A12: Ingreep van boven

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Een bestuurder is gisteren stil komen te staan op de oprit van de A12 in Driebergen omdat er geen benzine meer in de tank van het voertuig zat.



Toen wijkagent Gerhard Langeler bij de auto aankwam, trof hij een beschonken vader aan. Bij hem in de auto zaten drie jonge meiden, zo twittert hij.



Hij besloot hij de bestuurder een blaastest te laten doen waaruit bleek dat de man vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De wijkagent noemt de lege tank dan ook 'een ingreep van boven'.



De bestuurder gaf toe een alcoholprobleem te hebben.

Reacties

28-07-2021 09:40:56 Buick

Erelid

WMRindex: 1.759

OTindex: 527

Wnplts: amsterdam

Quote:

De bestuurder gaf toe een alcoholprobleem te hebben.

Hij had geen alcohol bij zich.

Onnozel om te gaan zuipen al je weet dat je nog kinderen moet ophalen.

En nu jammeren dat hij zijn rijbewijs kwijtraakt. Hij had geen alcohol bij zich.Onnozel om te gaan zuipen al je weet dat je nog kinderen moet ophalen.En nu jammeren dat hij zijn rijbewijs kwijtraakt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: