Automobilist (21) aangehouden na levensgevaarlijke lachgasrit, reed 170 km/u

Een 21-jarige man uit Zeist is gisteravond aangehouden na een levensgevaarlijke rit op de A27. De man reed onder invloed van lachgas, maar passeerde daarbij een politieagent die in een onopvallende auto reed.



Die politieagent zag in zijn spiegel dat er een auto met hoge snelheid naderde, schrijft de politie. "De bestuurder seinde met zijn grote lichten, vermoedelijk omdat hij erlangs wilde. De agent ging opzij en werd direct ingehaald door de auto. Hij zag dat er twee mannen in de auto zaten met beiden een ballon aan hun lippen."



De lachgasrijder reed in volle vaart verder, op sommige momenten zo'n 170 kilometer per uur. Daarbij haalde hij verschillende keren in via de vluchtstrook.



Ook negeerde de automobilist een rood kruis, en week maar net op tijd uit voor de pijlwagen op de afgesloten rijbaan. Daardoor moesten andere weggebruikers hard op de rem, aldus de politie.



Kort daarna werd de bestuurder bij het Brabantse Oosterhout aan de kant gezet door de politie. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar hij een speekseltest moest ondergaan om te zien of hij drugs had gebruikt. De man is later op de avond vrijgelaten en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Reacties

27-07-2021 18:11:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.565

OTindex: 37.501

het is gevaarlijk, oerstom, verboden en hij zal nog tijden last hebben van de gevolgen, maar hij heeft wel gelachen

27-07-2021 18:17:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.705

OTindex: 20.574

Ik hoop in elk geval dat hij nog een tijd lang last zal hebben van de gevolgen. Minstens 5 jaar rijbewijs inleveren hopelijk.

27-07-2021 18:21:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.001

OTindex: 85.646

@botte bijl :

het is gevaarlijk, oerstom, verboden en hij zal nog tijden last hebben van de gevolgen, maar hij heeft wel gelachen Quotehet is gevaarlijk, oerstom, verboden en hij zal nog tijden last hebben van de gevolgen, maar hij heeft wel gelachen



Maar kan wél rijden onder bijzondere omstandigheden. Maar kan wél rijden onder bijzondere omstandigheden.

27-07-2021 19:02:58 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 186

OTindex: 7



Is ook gelijk een goed voorbeeld voor andere die lachgas willen gebruiken in het verkeer. @BatFish : 5 jaar? laat hem zijn rijbewijs voor altijd inleveren.Is ook gelijk een goed voorbeeld voor andere die lachgas willen gebruiken in het verkeer.

27-07-2021 19:19:42 Buick

Erelid

WMRindex: 1.755

OTindex: 527

Wnplts: amsterdam

@Mikeph , die anderen lachen zich dan dood want die denken, dat overkomt mij niet.

27-07-2021 21:36:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.565

OTindex: 37.501

@Mamsie :

mwa, als hij dat echt zo goed kon dan was het die dienders niet gelukt om hem aan te houden mwa, als hij dat echt zo goed kon dan was het die dienders niet gelukt om hem aan te houden

27-07-2021 22:15:10 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.886

OTindex: 3.484

Zo iemand verdient niet op de weg te zitten.

27-07-2021 23:07:28 Linden

Sommige straffen zijn In Nederland echt ....nee ik doe dit niet expres.... lachwekkend. Mijn inziens mag je best behoorlijk straffen als je iets hebt geflikt waarbij andermans levens in gevaar komen.



Waarschijnlijk zal de beste man een paar weken of maanden zijn rijbewijs kwijtraken en that’s it. Het mag best vijf jaar zoals batfish zegt zijn. Vijf jaar zonder rijbewijs heeft een behoorlijk impact.

27-07-2021 23:15:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.863

OTindex: 27.511

@Linden : Als hij tenminste niet zonder papiertje en zonder verzekering achter het stuur kruipt.

27-07-2021 23:51:05 Linden

@Emmo : daar heb je helemaal gelijk in. Echter als je dan gepakt wordt, gewoon einde verhaal. Rijbewijs voor altijd kwijt en inbeslagname auto. De keer daarop gevangenisstraf.

28-07-2021 00:11:42 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.128

OTindex: 6

Van de week ook weer zo'n petje op in een roestbak achter me dat zit te kleven, dat ik al 10 km boven de maximale snelheid rij met het verkeer mee lekker maling aan, hup inhalen over de dubbele streep en een verdrijvingsvlak waar ik dan lekker achter hem sta bij een rood licht waar ik toch moet afslaan en hij rechtdoor ging. Had echt gegund dat de politie dat gezien had maar helaas

28-07-2021 00:24:04 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.886

OTindex: 3.484



Vaak is het geen Gti maar hebben ze het er wel opgezet. Andere kenmerkende zaken ontbreken dan.



Laatste edit 28-07-2021 00:24 @jero : Meestal zitten petjes in zwartje Golfjes. GTi bij voorkeur. Maar wel met een lawaaimakende uitlaat.Vaak is het geen Gti maar hebben ze het er wel opgezet. Andere kenmerkende zaken ontbreken dan.

28-07-2021 00:26:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.565

OTindex: 37.501

@Grouse :

onderschat verlaagde Honda's met oorlogskleuren niet onderschat verlaagde Honda's met oorlogskleuren niet

28-07-2021 00:39:50 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.458

OTindex: 1.809

@Linden : Ik ben het met je eens...zulk soort gedrag kan mensenlevens kosten en dat moet naar mijn mening zwaarder bestraft worden. Dronken achter het stuur is al tijden een no-go, hele reclamecampagnes zijn er aan besteed, de BOB werd ingevoerd en ga zo maar door. Maar met drugs in je lijf achter het stuur? Ik moet het eerste SIRE-filmpje nog zien..

