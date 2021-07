Waarom we meer moeten slenteren

Zelfs lichaamsbeweging plannen we het liefst zo efficiënt mogelijk in. Waarom zou je uren gaan wandelen als je je ook drie kwartier in het zweet kunt werken in de sportschool? Toch is dat eerste mogelijk beter.



De richtlijn is dat je 2,5 uur per week matig tot intensief beweegt. Dat wil zeggen dat je iets doet waar je hartslag van omhoog gaat. Maar daarmee compenseer je een grotendeels zittend bestaan niet. Sterker nog, mogelijk is de hele dag door een beetje bewegen gezonder.



Dat toonde Hans Savelberg, bijzonder hoogleraar academisch onderwijs in beweging, al aan in een experiment in 2013. Hij liet een groep studenten eerst vier dagen de hele dag zitten. Daarna moesten ze de hele dag zitten, maar ook elke dag een uur intensief sporten. Tenslotte gingen ze nog vier dagen slenterend door het leven. Dat wil zeggen dat ze af en toe de trap namen, naar de keuken liepen of een wandelingetje maakten van een paar minuten.



Het was een klein experiment maar toch: de derde manier van bewegen leverde de beste bloedwaarden op. Het cholesterol ging het meest omlaag en de bloedsuikerspiegel verbeterde het meest. Savelberg: "Onze conclusie was dat één uur sporten per dag niet de schade compenseert van de hele dag zitten." Zijn advies: ga elk half uur drie tot vijf minuten bewegen.

