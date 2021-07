Zo belangrijk is slaap: het gaat op celniveau veroudering tegen

Slapen houdt je niet alleen op de korte termijn fris en fruitig, het gaat op de lange termijn ook veroudering tegen. Nieuw onderzoek wijst uit dat onze telomeren - die een belangrijke rol spelen bij veroudering - langer zijn als we veel slaap krijgen.



Wanneer we slapen werkt ons lichaam aan herstel op celniveau en verwijderen de hersenen schadelijke stoffen. Ons zenuwstelsel komt in de ruststand en stresshormonen zakken naar hun laagste niveau. Ondertussen start ons immuunsysteem opnieuw op. Allemaal belangrijk voor onze gezondheid.



Als we niet genoeg slapen, profiteren we niet volledig van het herstellend vermogen van ons lichaam. Te weinig slapen vergroot het ontstekingsniveau, wat een rol speelt bij leeftijd gerelateerde ziektes, zoals hart- en vaatziekten, kanker en neurologische aandoeningen. Slecht slapen lijkt direct invloed te hebben op de veroudering van onze cellen en de activiteit te vergroten van genen die cellulaire veroudering in de hand werken.



Dat is onder meer te zien aan de telomeren. Dit is DNA-materiaal in onze cellen dat een belangrijke indicator vormt van onze biologische leeftijd. Het gaat met name om de lengte van telomeren. Er is een groeiende hoeveelheid onderzoek die aantoont dat er sterke verbanden zijn tussen telomeren en slaap. Simpel gezegd: hoe meer we slapen, hoe langer onze telomeren zijn.



Dus een tip: zorg dat je genoeg slaapt.

