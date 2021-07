Kroatië wil Nikola Tesla op euromunt, Servië ligt dwars

De kaart van Kroatië, het oude Slavische alfabet en uitvinder Nikola Tesla: het zijn voorstellen van afbeeldingen die Kroatië op zijn euromunt wil als het eenmaal is toegetreden tot de eurozone. Maar buurland Servië dreigt hier een stokje voor te steken.Veel Kroaten zien Nikola Tesla als een nationale held. Na een oproep van de Kroatische nationale bank nomineerden meer dan 2.500 mensen deze man om te worden afgebeeld op de euro. Tesla staat bekend als uitvinder van de wisselstroomgenerator en een paar andere belangrijke onderdelen van het elektriciteitsnet. De bekende elektrische auto’s zijn naar hem vernoemd.Nikola Tesla is geboren in het dorpje Smiljan, tegenwoordig deel van Kroatië. Maar zijn ouders waren etnische Serven, waardoor Servië hem ook als nationale held claimt. Het vliegveld in de hoofdstad Belgrado is naar Tesla vernoemd en op het briefje van 100 Servische dinar staat hij ook al afgebeeld.Volgens de Servische nationale bank zou het 'een toe-eigening van het culturele en wetenschappelijke erfgoed van Serven zijn' als Kroatië doorgaat met het plan. De Servische bank is van plan bij de EU aan te kloppen om uit te leggen hoe ongepast dit voorstel zou zijn.Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en hoopt zo snel mogelijk ook de euro in te voeren. De voorstellen moeten nog definitief worden goedgekeurd. De Kroatische premier Andrej Plenkovic ziet het probleem niet zo. Hij vindt dat de Servische centrale bank blij moet zijn dat er een Serf op de Kroatische euromunt komt.