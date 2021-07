zelfrijdende Tesla ziet volle maan aan voor verkeerslicht

Een Tesla-rijder in de VS heeft een opmerkelijke fout ontdekt in de systemen van de automatische piloot-functie in zijn auto. Zijn auto wilde steeds afremmen op de snelweg. De boosdoener was de (bijna) volle maan aan de hemel.De maan stond laag boven de horizon en kleurde daardoor felgeel. En laat nu net dat de kleur zijn die op Amerikaanse verkeerslichten zit, waar bij ons het oranje zit.Het resultaat laat zich raden: de autopilot van de Tesla dacht een geel verkeerslicht te zien en begon af te remmen. De bestuurder, die de autopilot elke keer weer met zijn rechtervoet overrulede, zette dit filmpje op twitter.Dat het misgaat is nu ook weer niet zo verrassend. De bestuurder is een van de enkele duizenden deelnemers aan het testprogramma voor Tesla's FSD-programma (Full Self Driving). De functie hoeft nu dus ook nog niet perfect te werken.