Huwelijksaanzoek in vol stadion gaat volledig fout

Wat een prachtig aanzoek moest worden in een volgepakt station in Massachusetts, is veranderd in een pijnlijke herinnering voor een Amerikaans koppel.Voor een hele mensenmassa de liefde van je leven ten huwelijk vragen: het blijft een risico. Het kan immers serieus fout gaan, bewijst een video uit het Amerikaanse Masasachusetts. Tijdens een baseballwedstrijd in het Polar Park dacht de man dat dit een prachtig moment zou zijn om op de knieën te gaan voor zijn geliefde, maar zij dacht daar duidelijk anders over.Waar het volle stadion het koppel eerst luidkeel aanmoedigt, veranderen die juichkreten al snel in ‘Oh my gods’ wanneer ze het verbouwereerde gezicht van de vrouw zien. Die gelaatsuitdrukking werd ook nog eens live uitvergroot op het grote scherm. Terwijl haar partner op één knie zit en een doosje met een ring voor haar ( Filmpje ) houdt, trekt de vrouw bleek weg. «Ik moet weg», zegt ze tegen het publiek nadat ze achteruit stapt. De vrouw stormt het podium af, de man blijft totaal verslagen en troosteloos achter. Volgens een getuige zou de vrouw nadien de trappen zijn opgerend, met haar afgewezen vriend en twee van zijn vrienden in de achtervolging.Een filmpje van het gênante moment ging al snel viraal op Instagram. Daar vinden sommigen de reactie van de vrouw ongepast, maar anderen wijzen erop dat zij het volste recht heeft om nee te zeggen. Ook al zet je daarmee je partner voor schut. Sommigen vinden het hele gebeuren dan weer zó pijnlijk dat ze geloven dat het in scène gezet moet zijn. Maar volgens een dichte bron in de New York Post is daar niets van aan: «Alles was echt, er zaten zelfs familieleden in de tribune.»