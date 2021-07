Bungeejumpster zonder koord stort te pletter nadat ze signaal fout interpreteert

In Colombia is een jonge vrouw gestorven bij een tragisch bungeejumpongeval. De vrouw dacht dat het al aan haar was om te springen, maar de begeleiders hadden nog geen bungeetouw aan haar harnas bevestigd.Yecenia Morales, een 25-jarige advocate uit Colombia, ging samen met haar vriend voor het eerst de grote sprong wagen van een viaduct in Amaga. Haar vriendje stond voor haar in de rij, maar de vrouw stond al op het platform met haar harnas aan, zij het nog zonder bungeetouw daaraan bevestigd. Toen de organisatie een signaal gaf om te springen, dook de vrouw in vrije val 45 meter de diepte in – niet beseffende dat het signaal voor haar partner bedoeld was. «Ze was in de war», zegt de burgemeester van de gemeente in de buurt aan lokale media. «Het signaal was voor haar vriendje, maar ze geraakte in de war en handelde gehaast.»Haar vriend liep meteen de steile rotswand af om zijn vriendin te zoeken en trof haar als eerste aan. Hij probeerde haar nog te reanimeren, maar die pogingen waren tevergeefs. De vrouw zou niet gestorven aan de impact van de val, maar wel aan een hartaanval nog voor ze de grond raakte, zo stelden dokters achteraf vast. Haar vriend zou niet alleen compleet in shock zijn, maar heeft ook verwondingen overgehouden aan zijn haastige afdaling.De politie zou intussen een onderzoek gestart zijn naar de organisatie, na beweringen dat die geen toestemming had om daar een bungeejump te installeren.