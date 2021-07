IJmuidenaar gek van meeuwengekrijs en stapt naar rechter

Nooit eerder spande iemand een proces aan om overlast van krijsende meeuwen in te perken. Maar dat hij de primeur heeft, laat Tom Bes onberoerd. Hij wil dat de overlast van de meeuwen in de achtertuin van zijn huis in de IJmuidense rivierenbuurt zo snel mogelijk stopt. "Ik word er gek van", verzucht hij. "Ik lig soms de halve nacht wakker. Emotioneel doet het echt iets met me."



Al een jaar of twintig nestelen meeuwen tussen de daken van de flat achter zijn huis en al die tijd voert hij strijd tegen de overlast die ontstaat doordat buurtbewoners de vogels voeren. "Ze tikken met hun snavels tegen de ramen en lopen gewoon door de keuken. Ze zijn zo brutaal als wat." Een schrale troost is dat de meeuwen hem alleen in het broedseizoen (van april tot augustus) het leven zuur maken. "Als dit het hele jaar door zou gaan, was het helemáál geen leven."



Bes heeft alle mogelijke instanties er op aangesproken: het wijkplatform, de wijkagent, de burgemeester. "Maar ze kunnen niets doen, terwijl ik bepaald niet de enige ben die klaagt. Bij mijn buurman eten ze de brokken uit het etensbakje van de kat. Ook hij heeft ook aan de bel getrokken. Maar iedereen wijst naar de gemeente en die doet helemaal niks."



Dat de gemeente Velsen niet optreedt is het gevolg van het schrappen van het verbod op voederen van meeuwen uit de Algemene Plaatselijk Verordening (APV). Daardoor wordt er niet gehandhaafd. "Heel vreemd", zegt Bes. "In andere gemeenten komt het juist ín de APV, maar in Velsen hebben ze het er uitgehaald."



Bes begrijpt best dat een havenplaats nu eenmaal veel meeuwen heeft. Maar wat hij niet snapt, is dat mensen niet met de vogels kunnen omgaan. "Het probleem is het voeren. Ik heb een buurvrouw die ze eten geeft. Ja, je snapt wel wat er dan gebeurt... Het is vreselijk dat daar niet tegen opgetreden wordt. Dat is de reden dat ik naar de rechter ben gestapt, want dit is niet vol te houden."

Hij moet niet naar de rechter stappen maar naar zijn domme, voederende buurvrouw.

Ik wist niet dat meeuwen ook 's nachts vlogen.



Enne, als er niets in de politieverordening staat, dan kán er niet gehandhaafd worden omdat er niets te handhaven ís.

