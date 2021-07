Verstandelijk beperkt meisje aangereden door wielrenners: 'Peloton reed door'

De 18-jarige dochter van Chérie uit Berkel en Rodenrijs werd vorige week geschept door een groep wielrenners. De klap was zo groot dat de tiener naar het ziekenhuis moest. De groep wielrenners reed door en liet het meisje gewond achter. Moeder Chérie doet nu een indringende oproep aan de wielrenners om zich te melden. "Mijn dochter heeft een verstandelijke beperking. Vooral mentaal is het zwaar voor haar."



Haar dochter is nog altijd heel erg geschrokken van het ongeluk, zegt moeder Chérie. "De blauwe plekken en kneuzingen gaan wel weer over. Maar de mentale gevolgen, die dreunen nog wel even na."



Die mentale dreun is extra groot vanwege de verstandelijke beperking van haar dochter, zegt de moeder. Om haar te beschermen wil Chérie haar naam niet noemen. "Ze is net 18 jaar geworden en was zich aan het voorbereiden om zelfstandig meer dingen te ondernemen. Ze stond op het punt om begeleid te gaan wonen."



Het ongeluk zorgt voor een flinke barst in haar zelfvertrouwen, zegt moeder Chérie. "Een flinke duw terug heeft ze gekregen. Daarom hoop ik dat de wielrenners die dit hebben gedaan, zich melden. Voor mijn dochter om het beter te verwerken. Maar ook omdat dat hoort als je zoiets hebt gedaan. Dan zeg je sorry."



Het ongeluk gebeurde week zaterdag op de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs. "Mijn dochter had na de val direct mijn man gebeld. Ik was zelf aan het werk. Ze vertelde hem dat ze ergens op de grond lag en veel pijn had."



Gelukkig filmde haar dochter met haar telefoon de plek waar ze lag. "Daardoor kon mijn man de locatie achterhalen. Toen hij bij haar aankwam, hadden al allerlei omstanders zich om haar bekommerd. Dat is ook weer het mooie aan onze samenleving."



"Wij zijn drieënhalf uur in het ziekenhuis geweest. Ze is van achteren aangereden en op haar rug en hoofd gevallen. Ze heeft allemaal schaafwonden. Maar de mentale klap is nog groter. Afgelopen weekend zijn we een stukje gaan fietsen, maar de angst zit er goed in. Bovendien heeft mijn dochter maar een klein inkomen. Haar eigen risico bij de verzekering is er nu ook aan."



De moeder houdt hoop op een goede afloop. "Ik hoop dat de wielrenners zich melden. Zodat mijn dochter dit achter haar kan laten."

Reacties

23-07-2021 08:28:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.902

OTindex: 7.394

Dat moet een flinke klap zijn geweest, daar op de Klapwijkseweg.



De kans lijkt me groot dat niemand zich meldt, want het verlaten van de plaats van een ongeval is strafrechtelijk gezien een misdrijf, en dat stelletje wegpiraten wil natuurlijk geen strafblad.

23-07-2021 08:49:31 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 176

OTindex: 18

Grote ergenis in die regio, wielrenners.

Het probleem is dat ze elke keer hetzelde rondje rijden en hun tijd willen verbeteren, hierbij nemen ze overal voorrang voor die seconde extra.



Er komt een keer een dag dat ik zo'n eikel die overal voorrang neem schep met mijn auto, dan hebben we er een meer die zich hopelijk zal realiseren dat verkeersregels voor iedereen gelden.

23-07-2021 09:28:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.968

OTindex: 85.591

@Feraturion : Ik denk in élke regio. Overal kom je die eikels tegen die denken dat alles mag en kan zodra je zo'n fietspakkie aanhebt. En met een hele kudde bent.

23-07-2021 09:42:45 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 519

OTindex: 17





Ze gaan rustig op de weg fietsen omdat gewone fietsers op het fietspad te traag voor hun zijn en "in de weg" zitten. Dat ze zelf niet snel genoeg zijn voor auto's en die in de weg zitten geven ze niets om.



Als er ook maar iets is wat hen irriteert, krijg je een grote smoel van hier tot ginder. Een scooter of motor die teveel lawaai maakt. Niet snel genoeg naar hun zin aan de kant gaan omdat je hun bel niet gehoord hebt. Zelfs stilstaan voor een rood verkeerslicht en hen niet de ruimte geven om door rood te rijden is al voldoende!



Zoals ik al zei, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ze zijn echt niet allemaal zo. Maar de meesten helaas wel en die verpesten de reputatie van de rest. Ik heb voort echt een schijt hekel aan die wielrenners op de openbare weg gekregen. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen, maar over het algemeen zijn het de grootste eikels die zoals @Mamsie al zegt, denken dat zij alles kunnen doen en laten wat zij willen.Ze gaan rustig op de weg fietsen omdat gewone fietsers op het fietspad te traag voor hun zijn en "in de weg" zitten. Dat ze zelf niet snel genoeg zijn voor auto's en die in de weg zitten geven ze niets om.Als er ook maar iets is wat hen irriteert, krijg je een grote smoel van hier tot ginder. Een scooter of motor die teveel lawaai maakt. Niet snel genoeg naar hun zin aan de kant gaan omdat je hun bel niet gehoord hebt. Zelfs stilstaan voor een rood verkeerslicht en hen niet de ruimte geven om door rood te rijden is al voldoende!Zoals ik al zei, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ze zijn echt niet allemaal zo. Maar de meesten helaas wel en die verpesten de reputatie van de rest.

23-07-2021 09:58:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.706

OTindex: 27.506

@Feraturion :

Er komt een keer een dag dat ik zo'n eikel die overal voorrang neem schep met mijn auto, dan hebben we er een meer die zich hopelijk zal realiseren dat verkeersregels voor iedereen gelden. QuoteEr komt een keer een dag dat ik zo'n eikel die overal voorrang neem schep met mijn auto, dan hebben we er een meer die zich hopelijk zal realiseren dat verkeersregels voor iedereen gelden.

Persoonlijk zit ik ook niet te wachten op een deuk in mijn auto. Dat vind ik in dit geval belangrijker dan het welzijn van zo'n fietser. Tot op zekere hoogte begrijpelijk. Alleen, één van die verkeersregels is dat een fietser, als zijnde een onbeschermde verkeersdeelnemer, altijd minder schuld draagt dan een automobilist.Persoonlijk zit ik ook niet te wachten op een deuk in mijn auto. Dat vind ik in dit geval belangrijker dan het welzijn van zo'n fietser.

23-07-2021 10:01:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.706

OTindex: 27.506

@Cubbie :

omdat je hun bel niet gehoord hebt. Quoteomdat je hun bel niet gehoord hebt.



Na al dit gefulmineer moet ik toegeven dat ik hoe langer hoe vaker wielrenners tegenkom die zich wél als normale weggebruikers gedragen. Welke bel?Na al dit gefulmineer moet ik toegeven dat ik hoe langer hoe vaker wielrenners tegenkom die zich wél als normale weggebruikers gedragen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: