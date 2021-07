42-jarige vrouw bevalt van haar twintigste kind

Een Joodse vrouw is bevallen van haar twintigste kind.



De 42-jarige werd woensdag na haar bevalling met spoed naar het ziekenhuis in Jeruzalem (Israel) gebracht, schrijft Whats New 2Day.



Verpleegsters keken verbaasd toen de vrouw onthulde dat het haar negentiende zwangerschap betrof.



De vrouw was in totaal 14 jaar van haar leven in verwachting en is 19 keer bevallen, inclusief tweelingen.



In gesprek met het ziekenhuispersoneel vertelde ze dat haar oudste kinderen nu hun eigen gezinnen starten.

Reacties

21-07-2021 20:22:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.942

OTindex: 85.573

Ze zal zich misschien een fokzeug voelen. Dat is ze in feite ook wel...

21-07-2021 20:27:05 Linden

Ze is ultra super mega fire ortodox staat er als je doorklikt dus waarschijnlijk tegen anti conceptie.. tsja..

21-07-2021 20:30:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.942

OTindex: 85.573

@Linden : Maar tegen copuleren schijnt ze absoluut niet te zijn.....

21-07-2021 20:53:13 Buick

Erelid

WMRindex: 1.733

OTindex: 522

Wnplts: amsterdam

Waarom werd ze met spoed na de bevalling naar het ziekenhuis gebracht? Wilden ze het kind terug stoppen?

21-07-2021 20:57:51 Linden

@Mamsie : als je getrouwd bent, mag je los..

21-07-2021 20:59:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.942

OTindex: 85.573



Mijn eigen nichtje heeft daardoor in groot gevaar verkeerd. Die was ook bijna leeggebloed. @Buick : Misschien een nabloeding. Komt vaak voor bij oudere moeders.Mijn eigen nichtje heeft daardoor in groot gevaar verkeerd. Die was ook bijna leeggebloed.

21-07-2021 21:05:10 Buick

Erelid

WMRindex: 1.733

OTindex: 522

Wnplts: amsterdam

@Mamsie , raar dat dat er dan niet bijstaat. Als je het snel leest denk je dat ze daar bevallen is.

