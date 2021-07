Baudet werkte anderhalf jaar als model voor gaybladen

Top-interview met Thierry Baudet door Bastiaan Meyer in diens Podbast. De toon is interessant, omdat Meyer de jonge politicus goed aan het praten krijgt. Er ontstaan nog weer wat extra reliƫf wie Baudet is. En er zijn een paar primeurs. Zo vindt Baudet dat zijn aanhangers of anderen geen journalisten moeten lastigvallen of auto's van de NOS molesteren. En bijvoorbeeld over de maidenspeech van Baudet. Dat Latijn daarin had hij helemaal niet voorbereid. 'Vlak voor ik moest spreken heb ik mijn speech met Google Translate in potjeslatijn vertaald'



En we wisten dat hij van alles is geweest: wetenschapper, romancier, columnist en dat dat niet allemaal even goed ging. Maar hij verdiende ook geld met zijn uiterlijk.



'Ik heb anderhalf jaar als model gewerkt voor Gaybladen. Voor een blad, Espresso, of ziets. Ik heb werk gedaan voor G-star, ik heb shows gelopen. Maar ik was er totaal ongeschikt voor. Ik vond het dodelijk vermoedend. En ik heb een veel te grote persoonlijkheid. Dan zei zo'n director dat ik boos moest kijken, en ik was vrolijk. Dat vond ik heel moeilijk. Mischien kan je het leren. Ik denk niet dat een groot model aan mij verloren is gegaan."



"Ik heb geen rekening gehouden met het feit dat mijn rol nu effect heeft op mijn omgeving. Mijn familie vindt het niet leuk. En Davide, mijn grote liefde sinds 5 jaar en mijn verloofde, die vindt het ook niet heel leuk. Die zei: 'je moet het maar doen, maar ik heb liever dat je iets anders doet.'



'Maar als je bent zoals ik ben is er geen keus. Mensen die van mij houden gunnen me een rustiger leven.'

