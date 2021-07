Geslachtsdeel dementiepatiënt verrot nadat hij elastiekjes erom wikkelt

Een oudere dementiepatiënt ‘wurgde’ zijn eigen geslachtsdeel nadat hij er elastiekjes omheen had gewikkeld en ze drie dagen had laten zitten.



De 81-jarige man moest een spoedoperatie ondergaan in Chicago (VS) nadat de huid op het puntje van zijn geslachtsdeel begon te rotten, zo meldt Daily Mail.



Gele en paarse vlekken verschenen op zijn genitaliën vanwege het gebrek aan bloedtoevoer.



Artsen beweerden dat het eraf had kunnen vallen als artsen de banden niet tijdig hadden verwijderd.

Reacties

20-07-2021 14:06:02 Buick

Erelid

WMRindex: 1.727

OTindex: 521

Wnplts: amsterdam

Waarom zou je er elastiekjes omheen doen?

Leg er dan een knoop in.



Laatste edit 20-07-2021 14:15

20-07-2021 14:07:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.918

OTindex: 85.563

Dat moet toch héél pijnlijk geweest zijn??

20-07-2021 15:27:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.076

OTindex: 78.769

Woont deze man alleen? Niemand die voor hem zorgt?



Laatste edit 20-07-2021 15:28

20-07-2021 15:47:36 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.465

OTindex: 37.461

@allone :

in USA zal het vaker voorkomen dat iemand geen verzekering én geen familie heeft in USA zal het vaker voorkomen dat iemand geen verzekering én geen familie heeft

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: