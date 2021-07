Wapenwinkel VS moet stoppen met verkoop legopistool

Een Amerikaanse wapenwinkel heeft de woede van de Deense speelgoedfabrikant Lego op de hals gehaald. De zaak uit de staat Utah verkocht een vuurwapen waar de kenmerkende blokjes op gelijmd waren. Inmiddels is de verkoop op aandringen van Lego gestopt."Een kinderdroom die uitkomt", noemt wapenhandel Culper Precision uit Utah de met legosteentjes versierde Glock 19 op Instagram. Het bedrijf doopte het wapen om tot Block 19. Door de legoblokjes lijkt het vuurwapen op een speelgoedpistool.Volgens de winkel staat het ding voor het verdedigen van het recht op wapenbezit dat in de Verenigde Staten geldt en door de vele schietpartijen in het land vaak ter discussie staat. Het zogeheten Second Amendment. "We wilden dat het te pijnlijk was om dat recht aan te tasten", schrijven de eigenaren van de zaak. "Voor ons was er maar één oplossing."De legostukken werden met superlijm op het wapen geplakt, waarna andere blokjes erop werden gezet. Op Instagram meldde het bedrijf dat het vuurwapen bij een recente wapenbeurs 'verrassend genoeg' 1500 schoten achter elkaar kon afvuren.De actie schoot het Deense Lego in het verkeerde keelgat. Op aandringen van anti-wapenactivisten stuurden advocaten van de fabrikant een brief richting Utah waarmee de winkel gedwongen werd om de verkoop te staken. De wapens werden voor een prijs van tussen de 549 en 765 dollar (ongeveer 463 en 646 euro) verkocht.De eigenaar van de zaak werd er door zijn advocaat op gewezen dat Lego een punt had. "Die zei: is het nou wel zo handig om een wapen op speelgoed te laten lijken?", zegt Brandon Scott tegen The Washington Post. Toch vindt het bedrijf dat het niets verkeerd heeft gedaan. "Mensen hebben het recht om hun eigendom aan te passen zoals ze willen."