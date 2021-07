Ouders proberen rebelse tienerdochter te temmen door haar op verlaten eiland achter te laten

Boze ouders hebben hun lastige tienerdochter gedumpt op een verlaten eiland om haar een lesje te leren over ontberingen.



Het 13-jarige meisje zou zijn gevonden door vissers op het eiland voor de kust van de Chinese provincie Shandong nadat haar vader en moeder haar daarheen hadden gebracht, schrijft The Sun.



De ouders van het meisje zouden het kind naar het afgelegen eiland hebben gebracht om hun rebelse dochter een lesje te leren over ontberingen en tegenspoed.



De tiener zou van school zijn gegaan en brengt de hele dag door in haar kamer.



Uit angst dat ze haar leven zou verpesten, besloten de ouders om drastische maatregelen te nemen.



Dit bracht haar vader en moeder ertoe om haar mee te nemen naar het verlaten eiland voor de kust van Rushan City, waar ze werd vergezeld door een overlevingsexpert.



Maar na twee dagen zou het meisje vissers hebben gesignaleerd die vervolgens de politie belden.



De politie beval de ouders vervolgens om hun noodlijdende dochter mee naar huis te nemen.

Reacties

19-07-2021 12:14:31 allone









Quote:

ze liep dus geen gevaar en was ook niet alleen.

Maar of het geholpen heeft?



19-07-2021 12:27:23 Grouse









@allone :

ze liep dus geen gevaar

Want was alleen met een man?



19-07-2021 12:43:16 Emmo









@Grouse : Uit het verhaal blijkt niet dat die een overleving-expert een man, vrouw of nog wat anders was.

19-07-2021 12:50:48 Mamsie









Op een onbewoond ei-ei-eiland....

Loopt er een bewaker, pardon, overlevingsexpert voor je neus.

Expeditie Robinson dus.

Misschien was die griet wel blij om even van haar ouders verlost te zijn... Laatste edit 19-07-2021 12:52

19-07-2021 14:42:02 Grouse









@Emmo :

Uit het verhaal blijkt niet dat die een overleving-expert een man, vrouw of nog wat anders was.

Tja, dat krijg je met dat genderneutrale



19-07-2021 14:47:25 botte bijl









deze actie is mislukt. misschien mag ze nu een tijdje logeren bij de kinderbestrijding

