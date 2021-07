Vrouwelijke bodybuilder uit vliegtuig gegooid wegens te korte broek

De bemanning vond dat de broek te aanstootgevend was en voor overlast zou zorgen bij gezinnen aan boord.



De Turkse bodybuilder Deniz Saypinar droeg op haar vlucht naar Miami vorige week een korte spijkerbroek die volgens de bemanning niet door de beugel kon.



Naar verluidt zou ze ‘te naakt’ eruit zien om te vliegen en werd ze bij de gate geweigerd.



De 26-jarige influencer vertelt via Instagram dat ze naar Amerika verhuisde om ‘vrij’ te zijn, maar is naar eigen zeggen enorm geschrokken van de ervaring.

Reacties

18-07-2021 20:53:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.900

OTindex: 85.555

Wanneer leren de mensen eens om zich fatsoenlijk te kleden als ze op reis gaan.....



Laatste edit 18-07-2021 20:55

18-07-2021 21:18:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.593

OTindex: 27.501

Quote:

dat ze naar Amerika verhuisde om ‘vrij’ te zijn, maar is naar eigen zeggen enorm geschrokken van de ervaring. Mogelijk is Amerika minder onvrij dan Turkije. Maar dat bewijst nog niet dat je je álles kunt veroorloven. Een zekere mate van restricties bestaan ook in Amerika.



En de mate van restrictie in een vliegtuig bepalen de vliegtuigmaatschappij en haar vertegenwoordigers. Mogelijk is Amerika minder onvrij dan Turkije. Maar dat bewijst nog niet dat je je álles kunt veroorloven. Een zekere mate van restricties bestaan ook in Amerika.En de mate van restrictie in een vliegtuig bepalen de vliegtuigmaatschappij en haar vertegenwoordigers.

18-07-2021 21:42:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.059

OTindex: 78.749



Geschrokken, als je van zoiets al schrikt.. En nu? Blijft ze nu maar in Turkije?Geschrokken, als je van zoiets al schrikt..

18-07-2021 22:09:04 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.799

OTindex: 3.442

Gewoon aandachtsgeil

18-07-2021 22:10:28 Linden

Tegenwoordig moet iedereen “woke” zijn. Pro alles. Sommige mensen begrijpen niet meer dat je ook door kan slaan. Zoals @Mamsie al zegt, kleedt je naar gelang de situatie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: