Chirurg vindt 27 verloren contactlenzen in oog bejaarde vrouw

Een Britse chirurg moest 27 contactlenzen uit het oog van een vrouw verwijderen nadat zij ze ‘kwijtraakte’.



De 67-jarige patiënt was zich er niet van bewust dat de lenzen nog in haar ogen waren, meldt Lad Bible.



Toen een oogarts tijdens een staaroperatie haar ogen bekeek, vond ze een ‘blauwachtige massa’ van 17 lenzen.



Vervolgens stuitte ze op nog eens 10 lenzen tijdens de inspectie in het ziekenhuis.



De vrouw droeg al 35 jaar lenzen, maar liet haar ogen niet regelmatig controleren.



Ze dacht dat haar ongemak te maken had met ouderdom en droge ogen.

Reacties

13-07-2021 14:54:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.349

OTindex: 37.405

die ouderwetse brillen -desnoods met koord- zijn dus zo gek nog niet

13-07-2021 15:15:26 Buick

Erelid

WMRindex: 1.686

OTindex: 502

Wnplts: amsterdam

@botte bijl , maar dan had die vrouw 27 brillen aan een touwtje om haar nek hangen.

13-07-2021 15:16:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.854

OTindex: 85.488

Sinds wanneer is iemand van 67 een bejaarde?? Als ze nou 76 was, zou het een ander verhaal zijn,

En zelfs dán hoef je nog niet eens zo'n sufferd te zijn!

13-07-2021 15:32:38 Buick

Erelid

WMRindex: 1.686

OTindex: 502

Wnplts: amsterdam



@Mamsie , toen jij jong was vond je ook iedereen van 60 een bejaarde.Maar als je zelf ouder wordt dan ga je er ook heel anders tegenaan kijken.

13-07-2021 15:37:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.349

OTindex: 37.405

@Buick :

nee hoor, als je je bril niet kwijt bent, dan neem je geen nieuwe



@Mamsie :

leeftijd in jaren zegt niet alles. zo ken ik iemand van 70 die stokoud en lullig is. ik weet het, maar kan mij niet voorstellen dat hij net zo oud is als mijn vader was toen die samen met een goede vriend naar de Philipijnen ging om mensen daar te helpen een groenten- en fruitveiling op te zetten nee hoor, als je je bril niet kwijt bent, dan neem je geen nieuweleeftijd in jaren zegt niet alles. zo ken ik iemand van 70 die stokoud en lullig is. ik weet het, maar kan mij niet voorstellen dat hij net zo oud is als mijn vader was toen die samen met een goede vriend naar de Philipijnen ging om mensen daar te helpen een groenten- en fruitveiling op te zetten

13-07-2021 15:50:43 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 148

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S

Gelukkig heb ik trouwens ook maar één setje (harde) lenzen, dus als ik er één niet kan vinden gaat mijn hele huis overhoop, want die dingen zijn behoorlijk aan de prijs Haha, ik ben ook een "bejaarde" van 67, mét lenzen. Maar ik vind het heel eigenaardig als je denkt dat je lenzen kwijt zijn. Als ze ergens in een ooghoek zitten voel je dat toch echt wel.Gelukkig heb ik trouwens ook maar één setje (harde) lenzen, dus als ik er één niet kan vinden gaat mijn hele huis overhoop, want die dingen zijn behoorlijk aan de prijs

13-07-2021 15:57:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.349

OTindex: 37.405

@Yanuqa :

ik ben "nog maar" 60, en als ik ooit minder scherp ga zien, dan moet ik er niet aan denken dat ik met lenzen in mijn ogen moet prutsen.

gelukkig zie ik in iedere winkelstraat mensen lopen met brillen die ik best leuk vind, en heb ik ruime ervaring met zonne- en nachtbrillen ik ben "nog maar" 60, en als ik ooit minder scherp ga zien, dan moet ik er niet aan denken dat ik met lenzen in mijn ogen moet prutsen.gelukkig zie ik in iedere winkelstraat mensen lopen met brillen die ik best leuk vind, en heb ik ruime ervaring met zonne- en nachtbrillen

13-07-2021 16:38:08 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.770

OTindex: 3.425



Maar pas kwam ik iemand van 61 tegen en die leek wel 80. Het verschilt van mens tot mens.

Niet alleen qua lichamelijke en geestelijke gezondheid maar vooral hoe je in het leven staat.

Ik ken iemand van 94 die geestelijk nog best jong is.

Ik zeg weleens tegen hem dat als hij zo dooergaat dat hij 100 wordt.

En dan moeten ze hem doodknuppelen want uit zichzelf gaat hij niet

Hij kan daar wel om lachen.

Vraagt zich alleen af wie ik voor dat knuppelen dan allemaal wil meenemen. @botte bijl : Ik ben 65 maar voel me nog lang niet bejaard.Maar pas kwam ik iemand van 61 tegen en die leek wel 80. Het verschilt van mens tot mens.Niet alleen qua lichamelijke en geestelijke gezondheid maar vooral hoe je in het leven staat.Ik ken iemand van 94 die geestelijk nog best jong is.Ik zeg weleens tegen hem dat als hij zo dooergaat dat hij 100 wordt.En dan moeten ze hem doodknuppelen want uit zichzelf gaat hij nietHij kan daar wel om lachen.Vraagt zich alleen af wie ik voor dat knuppelen dan allemaal wil meenemen.

13-07-2021 16:39:07 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.874

OTindex: 3.168





, is echt een leuke bril. Liefst had ik deze in het zwart, maar daar hebben ze geen mooie in alleen grove monturen.



Dat deze vrouw nooit door had dat ze ze niet uitgedaan had! Ik vind het maar vreemd dat je er steeds een bovenop kunt doen en dan ook nog kunt blijven zien. @botte bijl : Ik heb ook pas een leuke bril gekocht, vind lenzen maar niks als ik de problemen soms hoor die ermee gepaard gaan. Ik heb deze in roze , is echt een leuke bril. Liefst had ik deze in het zwart, maar daar hebben ze geen mooie in alleen grove monturen.Dat deze vrouw nooit door had dat ze ze niet uitgedaan had! Ik vind het maar vreemd dat je er steeds een bovenop kunt doen en dan ook nog kunt blijven zien.

