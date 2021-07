Nieuw-Zeelandse moeder noemt kinderen Metallica, Slayer en Pantera

Een moeder in Nieuw-Zeeland heeft haar drie kinderen vernoemd naar drie van de populairste heavymetalbands uit de geschiedenis: Metallica, Slayer en Pantera. Een Nieuw-Zeelandse journalist claimt dat hij de geboorteaktes heeft ingezien en navraag heeft gedaan bij de bevolkingsadministratie om te checken of het klopt.



De journalist, David Farrier, schrijft in zijn nieuwsbrief Webworm dat hij nog meer argwaan kreeg toen hij hoorde dat Metallica ook nog '...And Justice for All' als voornaam had. Zo heet één van de beroemdste albums van Metallica.



Maar een medewerker van de bevolkingsadministratie bevestigde het verhaal en liet hem weten: "Er zijn geen beperkingen als het gaat om het vernoemen van baby's naar bands of albums, zolang de gebruikte woorden niet algemeen worden opgevat als beledigend en niet identiek zijn aan een officiële rang of titel." Ook moeten voornamen 'van een redelijke lengte' zijn.



De naam is ingediend (en goedgekeurd) in 2009, vertelde de ambtenaar. Nieuw-Zeeland heeft een reputatie op te houden als het gaat om de bijzondere voornaamkeuze van ouders. Zo werden in het verleden namen goedgekeurd als Chardonnay, Violence ('Geweld') en Number 16 Bus Shelter ('Bushokje Nummer 16').



Vorig jaar werden opvallend veel namen afgewezen die het woord Royal ('Koninklijk') of een variant daarvan bevatten, schrijft het dagblad New Zealand Herald.



De moeder van Metallica, Slayer en Pantera heeft journalist Farrier laten weten dat het 'niet makkelijk is om drie van de heftigste bands op te voeden'.

In een Engels taalgebied zou ik toch mijn spruiten niet "Slayer" noemen.

@Emmo : en wie wil er Violence heten.. of Number 16 Bus Shelter. Terwijl Royal wordt afgekeurd, dat begrijp ik al helemaal niet. Rare jongens (en meiden), die Kiwi's

@allone : Ben d'r vaak genoeg geweest (Tauranga, Whangarei, Auckland). 't Is best een aardig land.

@Emmo : Ik ben er niet geweest, maar heb wel NZ-se vrienden. Aardige mensen, en ja, vast een heel mooi land.. Maar hun smaak qua namen valt te betwisten.

