Zieke patiënt met wensambulance naar rechtbank om strijd met UWV

Een 58-jarige man uit Almelo heeft uitkeringsinstantie UWV voor de rechter gedaagd omdat hij geen uitkering krijgt voor volledige arbeidsongeschiktheid. Hij is ernstig ziek en kan niets anders dan liggen, maar hij kwam vandaag met behulp van een wensambulance naar de rechtbank.Het UWV vindt dat de man niet volledig arbeidsongeschikt is en daarom komt hij niet in aanmerking voor een IVA-verzekering, een uitkering voor arbeidsongeschikten. Gert-Jan van Duren, zoals de man heet, wil met de gang naar de rechter het UWV duidelijk maken dat hij niet meer in staat is om te werken.Het woord voeren kan hij niet meer, dat laat hij aan zijn vrouw Bianca over. "Gert-Jan heeft een chronisch vermoeidheidssyndroom, zijn hele energiesysteem is kapot. Je kunt hem het beste vergelijken met een kapotte smartphone, waarvan de accu niet meer kan worden opgeladen", aldus zijn vrouw tegen RTV Oost.Volgens zijn vrouw is er geen uitzicht op verbetering. En toch blijft het UWV bij het standpunt dat Gert-Jan nog niet in aanmerking komt voor een IVA. Die regeling is er alleen voor mensen die volledig zijn afgekeurd en nooit meer zullen terugkeren op de arbeidsmarkt. Het UWV vindt dat het zover nog niet is voor de Almeloër.Een woordvoerder zegt dat het UWV nog geen definitief besluit heeft genomen over de uitkering van de man. "Er liep een verkorte, maar strengere procedure. Op basis daarvan is de man niet afgekeurd. Er loopt nog een standaardaanvraag, waarover nog geen besluit is genomen. Dat besluit volgt nog."Artsen raadden de reis naar de rechtbank af vanwege zijn slechte gezondheid. Toch regelde zijn vrouw Bianca de wensambulance voor het vervoer van de patiënt, omdat het zijn wens is om dit onrecht recht te zetten. "Al is het maar voor anderen die in eenzelfde situatie zitten, want dit is een soort toeslagenaffaire."De rechter doet binnen enkele weken uitspraak.