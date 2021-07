Man vervalst coronatest omdat hij niet in de buurt van zijn vrouw wil zijn

Een 26-jarige man in India zou een Covid-19-testuitslag hebben vervalst om aan te tonen dat hij besmet was om weg te blijven van zijn vrouw.



De man is in februari van dit jaar getrouwd, maar om persoonlijke redenen wilde hij uit de buurt van zijn vrouw blijven, schrijft India Tv.



Hij downloadde een Covid-19-positief rapport van iemand anders en plaatste zijn naam erop.



Hij stuurde het vervalste rapport via Whatsapp naar zijn vader en vrouw en verdween vervolgens.



Familieleden werden echter achterdochtig omdat hij geen symptomen van de infectie had vertoond.



Toen ze contact opnamen met het lab waar hij de test zou hebben gedaan, werd de frauduleuze daad van de verdachte onthuld.



De politie heeft de zaak in onderzoek.

Reacties

11-07-2021 14:03:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.327

OTindex: 37.397

leuk geprobeerd, maar helaas....

11-07-2021 14:06:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.850

OTindex: 85.480

Erg dol op zijn vrouw is die man niet....

11-07-2021 14:10:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.015

OTindex: 78.675

En waarom onderzoekt de politie de zaak? Is het een misdaad om niet bij je vrouw te willen zijn? Okay, hij heeft een document vervalst, maar dat lijkt me behoorlijk onschuldig. Andersom: wel corona hebben en een document vervalsen waar op staat dat je het niet hebt, lijkt me erger.

11-07-2021 14:53:51 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 1.049

OTindex: 788

wordt tijd dat die vent een ander papiertje onder z n neus geschoven krijgt, de scheidingspapieren. Al is dat in India ook niet echt makkelijk dacht ik.



Het is eveneens raar dat een instantie medische gegevens doorgeeft aan familieleden, maar ook dat zal daar wel anders geregeld zijn.



India zal best een mooi land zijn, maar ik ben toch blij dat ik in Nederland geboren ben.

11-07-2021 15:16:02 Buick

Erelid

WMRindex: 1.678

OTindex: 495

Wnplts: amsterdam

Misschien is zijn vrouw na hun huwelijk wel een haaibaai geworden.

11-07-2021 17:10:43 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.072

OTindex: 14

Met een positieve test moet je samen met je gezinsleden in quarantaine. Beetje domme actie dus als je juist bij je vrouw uit de buurt wil blijven.

Maar ja, India. Daar gebeuren wel vaker dingen die niet goed doordacht zijn.

11-07-2021 20:16:57 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.765

OTindex: 3.424



Thuis op de bank zat een heks

@Buick : Hij had een sprookjeshuwelijk.Thuis op de bank zat een heks

11-07-2021 20:26:10 Buick

Erelid

WMRindex: 1.678

OTindex: 495

Wnplts: amsterdam

@Grouse dat heb ik ook, hier op de bank zit de wizzard van Den Haag

11-07-2021 21:26:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.015

OTindex: 78.675

@sleeper : de vraag is of hij ooit met die vrouw heeft samengewoond, dat wordt in het artikel niet vermeld..

12-07-2021 00:38:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.327

OTindex: 37.397

@allone :

ook dat is een mogelijkheid als hij eigenlijk niet wilde trouwen maar de zakelijke overeenkomst van het gearrangeerde huwelijk toch door moest gaan ook dat is een mogelijkheid als hij eigenlijk niet wilde trouwen maar de zakelijke overeenkomst van het gearrangeerde huwelijk toch door moest gaan

