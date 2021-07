11-07-2021 06:39:56

Als ik het vergelijk met mijn huidige buren heb ik toch liever een geest om naast te wonen.De meest afgelegen plek waar ik heb gewoond was in Pernu in Finland. Mensen verklaarden ons voor gek, maar het was de mooiste plek waar ik ooit heb mogen wonen, en ik zou er zo weer terug gaan als dat mogelijk was.Er zullen op zeker ook geesten hebben rondgewaard( niet vierkant), maar om nou te zeggen dat ik er last van had?Dus ja, een spookdorp in Schotland zou ik zo doen als ik de mogelijkheden had