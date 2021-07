Duitser parkeert auto na lekke band op linker rijstrook van A12 en wisselt wiel

Rijkswaterstaat heeft zaterdagavond ijlings hulptroepen de weg opgestuurd om op de A12 bij De Meern een gestrande Duitser met een lekke band te helpen. Terwijl het verkeer langsraasde, krikte hij midden op de linker rijstrook zijn auto omhoog.De bestuurder zette rond kwart voor elf in de avond zijn auto stil op de meest linker rijstrook van de A12 richting Den Haag. Bij de afslag De Meern/Montfoort telt de rijksweg hier vijf stroken. Terwijl de auto omhoog werd gekrikt, passeerde in volle vaart het overige verkeer rechts.Toen Rijkswaterstaat die risicovolle situatie in de gaten kreeg, werd meteen ingegrepen. Een berger werd opgeroepen en twee rijstroken werden met kruizen boven het wegdek afgesloten. Personeel van de berger hielp vervolgens bij het verwisselen van de band, zodat de auto zo snel mogelijk verder kon. De bestuurder kreeg nog wel op het hart gebonden het verkeer nooit meer zó in gevaar te brengen.