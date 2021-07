Dertig orka’s vallen plezierjacht aan

Dertig orka’s hebben gedurende twee uur lang ingebeukt op een luxejacht in de Straat van Gibraltar. Vorig jaar waren er ook meerdere meldingen van orka’s die schepen van pleziervaarders aanvallen.Op de beelden is te zien hoe een grote groep orka’s meerdere malen tegen de jacht aankomen. De Britse recreanten hebben het voorval zonder kleerscheuren overleefd, maar hebben spannende momenten beleefd. Wel beet een van de orka’s een stuk van het roer af.Het gedrag van de orka’s, die vorig jaar ook al agressief reageerden op pleziervaarders, is wellicht te verklaren omdat de dieren in het verleden gewond zijn geraakt door vergelijkbare schepen.

06-07-2021 13:34:59

Wow, Ik heb dit nog nooit gezien. De meeste keren dat ik orca's heb gezien was vanuit zon kleine RIB (opblaasboot met een vaste onderkant). Ik denk dat het dan nog een stuk enger is. Als ze zoiets aanvallen heeft het bootje het wel gehad. Ik vond het al erg indrukwekkend om zo'n volwassen mannetje van een meter of zes onder de boot te hebben. Beest was ongeveer 2 keer zo groot als het bootje. Gelukkig had hij het voorzien op zalm en niet op ons.