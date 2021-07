Uitgestorven muis blijkt gewoon nog te leven

Meer dan 150 jaar dachten wetenschappers dat de zogenoemde Goulds-muis was uitgestorven. Maar ze hadden het mis. Op meerdere eilanden bij Australi√ę leven de diertjes nog in grote groepen.Onderzoekers wisten al dat er veel verschillende muizensoorten op de eilanden leefden. Een van die soorten is de Alice Springs-muis. Toen ze de uitgestorven Goulds-muis onderzochten en vergeleken met de nog levende Alice Springs-muis, bleek het exact dezelfde muis te zijn.De Goulds-muis was dus helemaal niet uitgestorven. Wel is het zo dat deze soort niet meer op het vasteland van Australi√ę voorkomt.