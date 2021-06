Gevangenis Australië ontruimd vanwege muizenplaag

Honderden gedetineerden uit een Australische gevangenis zijn geëvacueerd vanwege een muizenplaag. De knaagdieren waren het gebouw binnengekomen en knaagden de bedrading en plafondplaten kapot.



"De gezondheid, veiligheid en het welzijn van personeel en gevangenen is onze eerste prioriteit. Dus is het belangrijk voor ons om nu te handelen om de essentiële herstelwerkzaamheden uit te voeren", zegt Peter Severin van de gevangenisdienst in de staat.



De komende tien dagen worden alle 420 gevangenen uit de penitentiaire inrichting in de deelstaat New South Wales in andere gevangenissen ondergebracht. Ook zo'n 200 werknemers worden voor het einde van de maand elders aan het werk gezet totdat de herstelwerkzaamheden klaar zijn.



Met name in het oosten van Australië hebben boeren al maanden last van een muizenplaag. De gevangenis ligt ook in dat deel van het land, in de buurt van landbouwgronden, op zo'n 350 kilometer van Sydney.



Op beelden van de Australische nieuwswebsite 9News is te zien hoe muizen de boeren tot wanhoop drijven. De oogsten worden al tijden verpest door de muizen.

Reacties

25-06-2021 13:08:12 Mamsie

Poesie mauw

kom eens gauw

akelig beest, waar zit je nou,

We hebben belangrijk werk voor jou!

25-06-2021 13:29:38 Emmo

Van de regen in de drup, dus. @Mamsie : Serieus, dit reeds geprobeerd in Australië. Helaas gingen de katten niet aan achter de (watervlugge) muizen maar gingen op inheemse beesten jagen, die een stuk makkelijker te vangen waren.Van de regen in de drup, dus.

