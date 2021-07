Vrouw uit fitness gezet omdat haar buik zichtbaar is: «Ik schaamde me dood»

Een Amerikaanse vrouw vertelt in tranen dat ze de fitness moest verlaten omdat ze een outfit droeg waarbij haar buik gedeeltelijk zichtbaar was.Shelby Bellz ging onlangs naar de fitness, maar werd aan de receptie aangesproken op haar outfit. Ze droeg een topje en leggings, waardoor haar buik voor een deel zichtbaar was. De medewerkster zei dat ze binnen mocht, maar dat ze de volgende keer wel een andere outfit moest aandoen.Een kwartier later werd ze alsnog van de loopband gehaald en werd haar gevraagd om de fitness te verlaten. «Ik schaamde me dood», vertelt ze in tranen in een TikTok-video terwijl ze haar outfit toont.In een tweede video vermoedt ze dat ze slachtoffer was van fatshaming. «De manier waarop de vrouw van de receptie tegen me sprak. Ik zei: ‘Is het verboden om een sportbeha te dragen?’. Waarop zij antwoordde: ‘Het is niet de bedoeling dat je buik eruit hangt’. Dat is niet oké. Ik denk echt dat, mocht ik een slankere vrouw geweest zijn, ze dat nooit gezegd zou hebben», klinkt het.De video werd al meer dan 300.000 keer bekeken. Ze kreeg heel wat steun van haar volgers, al begrepen sommigen ook wel de beslissing van het personeel. «Je bent mooi en ziet er goed uit in die outfit», «Tijd om je lidmaatschap op te zeggen en ergens anders te gaan sporten», en «Het gaat niet over je gewicht, maar over hygiëne. Door met je huid rechtstreeks op de toestellen te liggen, kan je schimmels overdragen op andere mensen», lezen we onder meer.