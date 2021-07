Verrassende vegetarische soep met kip is foutje

Vegetarische soep mét kip. Supermarktketen Jumbo had ook even tijd nodig om dat uit te leggen.



Nadat de eerste Twitteraars een paar dagen geleden de tegenstrijdige informatie op de verpakking van de Rode Curry Soep (Maleisische Stijl) hadden gesignaleerd, erkent Jumbo de fout nu. De "verrassende vegetarische soep" bevat volgens de lijst met ingrediënten namelijk een kleine 5 procent aan kipstukjes.



Inmiddels is volgens Jumbo duidelijk dat de omschrijving van de soep niet juist is, en dat lijst met ingrediënten klopt. Wel kip dus.



De leverancier had de fout volgens Jumbo zelf ook al opgemerkt en denkt nu na over een nieuwe tekst op de verpakking.



Of de soepzakken in de tussentijd uit de schappen zijn gehaald, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van Jumbo kon aan het begin van de middag niet meteen een reactie geven.

