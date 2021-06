Imam gecastreerd en omgebracht door vrouw voor het plannen van een ander huwelijk

Een imam werd gecastreerd en geslagen met zijn overlijden als gevolg door zijn eerste vrouw voor het plannen van een tweede huwelijk.



Het incident vond donderdagavond plaats in een Indiaas dorp. De imam raakte gewond bij een moskee.



De vrouw vertelde de politie dat haar man een nieuw huwelijk aan het plannen was en dat een ruzie over de kwestie uit de hand liep, wat leidde tot zijn sterven.



De politie heeft de zaak in onderzoek, schrijft India Today.

Reacties

30-06-2021 12:08:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.650

OTindex: 20.489

Alle aspecten aan dit verhaal zijn akelig.

30-06-2021 12:46:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.919

OTindex: 78.526



Verder ben ik het met "geslagen met zijn overlijden" .. die uitdrukking heb ik nog nooit gehoord.Verder ben ik het met @BatFish eens....

30-06-2021 13:12:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.759

OTindex: 85.344

@allone : Quote:

geslagen met zijn overlijden als gevolg



Zo klopt het wel.

Maar waarom wilde hij een tweede huwelijk? Wilde hij er een vrouw bij of moest zij het veld ruimen? Zo klopt het wel.Maar waarom wilde hij een tweede huwelijk? Wilde hij er een vrouw bij of moest zij het veld ruimen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: