Beveiliger schiet klant neer die bank wil binnenstappen zonder mondkapje

Een klant die een bank probeerde binnen te stappen zonder een mondkapje te dragen, is neergeschoten door een bewaker en ernstig gewond geraakt.



Het schokkende incident vond vrijdag plaats in een filiaal van de Bank of Baroda in Bareilly in de Indiase staat Uttar Pradesh. Dat gebeurde na een woordenwisseling tussen de klant en de beveiliging, meldt Oddely.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de beveiliger die naar verluidt voor een beveiligingsbedrijf werkte, door de politie in hechtenis is genomen.



Volgens onbevestigde berichten op sociale media zou een familielid van de beveiliger zeer recent zijn overleden na besmetting met het coronavirus.

Reacties

29-06-2021 22:35:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.719

OTindex: 3.400

Er heerst daar terecht een mondkapjesplicht. Daar heb je je aan te houden. Punt uit. De man had naar buiten gegooid moeten worden. Desnoods met geweld. Maar neerschieten is, hoe gefrustreerd de bewaker ook was, natuurlijk niet goed te praten.

29-06-2021 23:00:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.753

OTindex: 85.340

We weten niet wat er aan voorafgegaan is.

Was die klant agressief en handelde de beveiliger uit noodweer om zichzelf en andere aanwezigen te beschermen?

Of was er eigenlijk weinig aan de hand en geen reden tot schieten?

We zullen het niet te weten komen.

