Wapenlobbyist spreekt lege stoelen toe, niet wetend dat die staan voor slachtoffers

De voormalige baas van de Amerikaanse wapenvereniging NRA David Keene is voor de gek gehouden door nabestaanden van wapengeweld. De man was gevraagd om een toespraak te geven tijdens een diploma-uitreiking van de James Madison Academy in Las Vegas, maar bleek onderdeel van een stunt.Keene moest - zo werd hem verteld - zijn toespraak in eerste instantie oefenen voor 3044 lege stoelen. Maar die stoelen zouden nooit gevuld worden. De initiatiefnemers hadden het cijfer symbolisch gekozen als verwijzing naar het aantal middelbare scholieren dat dit jaar niet kon afstuderen omdat ze omkwamen door vuurwapengeweld.De school, die niet bestond, en de diploma-uitreiking van 'The Lost Class' werd bedacht door de organisatie Change the Ref, opgezet door Manuel en Patricia Oliver. Hun zoon Joaquin kwam in 2018 om het leven bij een school shooting.De stunt werd bedacht om te laten zien hoe krachtig wapenvoorstanders spreken. Naast Keene hield ook auteur en wapenrechtenactivist John Lott een 'repetitie-toespraak'. Beiden werden gefilmd. "Deze twee mannen zijn onderdeel van het probleem", zegt Manuel Oliver tegen Buzzfeed News. "We moeten laten zien dat we dapper zijn en niet bang zijn voor ze."Video van de toespraak van KeeneNa 'het oefenen' van de toespraken kregen Keene en Lott te horen dat de uitreiking niet doorging vanwege veiligheidsoverwegingen. Hun werd nooit verteld dat de school niet bestaat."Je vertelt me dat dit hele ding een samenzwering was?", was dan ook de reactie van Lott tegen Buzzfeed News. Hij zei teleurgesteld te zijn over de manier waarop de video is bewerkt. De activist zegt het niet eens te zijn met wat over hem wordt beweerd in de video, en hij is boos over het feit dat er zo vaak tegen hem is gelogen. "Is dit de manier waarop we een politiek debat willen voeren in dit land? Met mensen die liegen en creatief bewerken wat iemand zegt?"Wapengeweld is de belangrijkste doodsoorzaak onder Amerikaanse (middelbare) scholieren. Het cijfer 3044 is geschat door te kijken naar het aantal vuurwapendoden per leeftijd sinds 2003, en door deze te koppelen aan de leeftijd van scholieren.Het gezin Oliver verloor hun zoon drie maanden voor zijn diploma-uitreiking. "We weten precies hoe het voelt om op een uitreiking te zijn en het diploma te krijgen zonder dat je kind daarbij is", zegt de vader tegen Buzzfeed."Twijfel geen minuut aan jezelf of je een droom kan bereiken", zei Keene op de nep-uitreiking. Wetende dat de man dit zei tegen overleden scholieren maakt het bijna een sarcastische uitspraak, zegt Oliver. "Het maakt ze zwak. Maar deze actie was niet om op te scheppen dat we dit bij de voormalig NRA-baas hebben kunnen doen. Nee, dit gaat erover dat onze vertegenwoordigers sneller aan de slag moeten met de achtergrondchecks voor vuurwapens."