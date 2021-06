Vrijend koppeltje op berg betrapt door webcam, die beelden automatisch online zet

Tijdens een bergwandeling in Oostenrijk leek het een verliefd koppel ongetwijfeld romantisch om de liefde de bedrijven op de bergtop. Wat ze niet wisten is dat daar een webcam staat die elke 20 minuten een afbeelding online plaatst.Het stel dat van bil ging op 2000 meter hoogte in de Gurktaler Alpen in Oostenrijk gaat viraal en om een reden die ze waarschijnlijk niet erg kunnen waarderen. Een webcam die panoramafoto's maakt, kiekte het koppeltje en slingerde de beelden automatisch online.Op de foto's is te zien hoe het koppel eerst nog van het uitzicht zit te genieten. Op de volgende foto is te zien hoe ze innig vrijend in het gras liggen. Nog weer 20 minuten later is het stel verdwenen.Het verhaal zorgt online voor veel hilariteit, maar is tegelijk een waarschuwing voor de mate waarin onze privacy wordt geschonden. Zelfs op een compleet verlaten berg in de Alpen hangen camera's die je in de gaten kunnen houden.Voor de Oostenrijkse wet vallen panoramacamera's niet onder de surveillancewetgeving, omdat ze niet continu filmen, maar iedere zoveel minuten een beeld in hoge resolutie maken. Herkenbare gezichten worden normaal gesproken automatisch geblurd, maar dat is in dit geval dus niet gebeurd.Waarom de foto's ook direct op internet worden gezet, is niet duidelijk. Wel zouden er bordjes hangen in het Nationaal Park waarop staat dat er webcams zijn.