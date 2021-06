Gevaarlijk? Mijn buurvrouw is gevaarlijker

„Pas op buizerd” staat op een geel bordje langs de Hora Siccamaweg tussen Winschoten en Midwolda. Een agressieve buizerd valt wandelaars en fietsers lastig. Omwonenden moeten erom lachen: „Ik zag hoe hij een hardloper aanviel. die ging ineens nog harder lopen.”Ecoloog Jan Doevendans is niet onder de indruk. „Hij wil zijn eieren beschermen en daar moet je geen mensen bij hebben.” Is zo’n buizerd niet gevaarlijk? „Ach nee, mijn buurvrouw is gevaarlijker.”