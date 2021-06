Mysterieuze muur in Vianen lijkt toch niet zo onbekend: Nee joh, die staat er al 200 jaar

VIANEN - De archeologische vondsten lijken de afgelopen tijd wel uit de lucht te komen vallen in Vianen. Zo ook een paar weken terug: een aannemer stuitte per toeval op een oude muur. Het bestaan van die meterslange rij stenen was bij de gemeente niet bekend, dus wordt 'ie weer onderzocht. Tot ongenoegen van inwoner Arie Verlaan. "Dat ding staat er al een eeuwigheid, wat een gekkigheid."



"We zijn verbaasd. Hoe kun je een muur kwijtraken van zestig meter lang?", vroeg wethouder Christa Hendriksen (Vijfheerenlanden) zich destijds af. Want: zover toen bekend kwam de muur in geen van de archieven voor. Lariekoek, volgens Verlaan, gepensioneerd restauratie-architect en inwoner van Vianen. "Nee, we weten haarfijn dat dat ding er altijd al heeft gestaan."



Er is zelfs al onderzoek naar deze specifieke muur gedaan, stelt hij. "Dat heeft de toenmalige gemeente Vianen eind jaren 2000 uit laten voeren. Toen waren ze ook al verrast door die muur, maar zoveel jaar later blijkbaar weer. Ik weet 100 procent zeker dat het wederom om dezelfde muur gaat."



Het is een keermuur, legt Verlaan uit. "Voor de niet-kenners onder ons: begin 19e eeuw heeft men in Vianen willen voorkomen dat er nog meer van het oude kasteel Batenstein zou afbrokkelen, dus zetten ze een zogenoemde keermuur neer. Er was namelijk nogal wat hoogteverschil tussen het kasteel en het gebied eromheen. En als er dan nog wat naar beneden zou komen van het oude kasteel, zou die muur het tegenhouden. De muur werd zelfs gebouwd met stenen ván het kasteel."



Openluchtmuseum

Verlaan moet er een beetje van grinniken. "De gemeente heeft zelf een boekje uitgegeven over onder meer die muur. Dus je snapt: ik moest lachen toen ik hoorde dat er weer een vondst was gedaan. Zo kan ik ook een archeologische ontdekking doen."



Na het vinden van het massagraf van Britse soldaten en - vorige week nog - vermoedelijk drie kanonskogels, vliegt de archeologie je inderdaad om de oren in de vrijstad. Burgemeester Sjors Fröhlich twitterde zelfs grappend: "Wij overwegen een openluchtmuseum van Vianen te gaan maken."



Een goed idee, als je het inwoner Verlaan vraagt. "Een levend museum heb ik het dan over, hè. Want er is zoveel prachtigs te bewonderen in ons stadje. Al zou het wat mij betreft wel helpen als de gemeente zich wat beter inleest in de onderzoeken die ze al eens hebben laten verrichten."



De gemeente laat weten dat ze momenteel nog geen nieuwe informatie heeft over de muur. "We voeren onderzoek uit, maar de resultaten zijn nog niet binnen", zegt een woordvoerder.



'Opmerkelijk'

Verlaan noemt het uiterst opmerkelijk. "Het zou zonde zijn als ze hetzelfde onderzoek tweemaal laten doen, maar dat is natuurlijk hun keuze. Ik zeg alleen: niet iedere steen is gelijk een mega-vondst. Nee joh, dit ding stond er al 200 jaar."

Reacties

26-06-2021 12:08:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.102

OTindex: 27.425

Quote:

Hoe kun je een muur kwijtraken van zestig meter lang? Uit de kontzak gevallen? Uit de kontzak gevallen?

26-06-2021 13:00:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.891

OTindex: 78.487

@Emmo : ja, of gewoon achteloos op de verkeerde plek gelegd..

26-06-2021 13:46:19 Buick

Erelid

WMRindex: 1.525

OTindex: 415

Wnplts: amsterdam

Het zal me niet eens verbazen als ze in Vianen in 2040 een muur vinden en daar onderzoek naar doen. En dan lezen we op wmr weer dat er een muur is gevonden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: