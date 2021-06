Geen Kiss+Ride of Zoen en Vroem, maar Smok & Vot!: zo moeten de haal- en brengzones bij scholen in Groningen heten, vinden de ChristenUnie en PvdA

Op de locatie van het voormalige Treslinghuis in Groningen worden nieuwe appartementen en een integraal kindcentrum gebouwd, inclusief een Kiss & Ride aan de Klaprooslaan met de naam Zoen & Vroem. Maar dat moet Smok & Vot worden, vinden de ChristenUnie en PvdA van Groningen.Ook toekomstige haal- en brengzones bij scholen moeten zo gaan heten, vinden de partijen.,,Groningen heeft een sterke identiteit. Onderdeel daarvan is de streektaal”, zegt fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie. ,,Maar, zoals iedereen wel weet, wordt het Gronings net als vele andere streektalen steeds minder gesproken. Het Dagblad van het Noorden berichtte afgelopen mei nog dat streektalen in hoog tempo verdwijnen .”De CU en de PvdA zeggen niet de illusie te hebben dat ze die trend zomaar kunnen stoppen. PvdA raadslid Rik van Niejenhuis: ,,Wel zien we met deze laagdrempelige verandering kans om een kleine bijdrage te leveren aan het levendig houden van de Groningse streektaal. Hoe mooi zou het zijn als een oma tegen haar kleinkind zegt ‘Krieg ik nog een smok van die?’ en dat het kleinkind dan opeens wél weet wat oma bedoelt!”